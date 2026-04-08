Prvi nogometni pokal za 12-letno hčerko Luke Modrića

S.B.
Svet slavnih 0
08. 04. 2026 12.41

Nogometna tradicija družine Modrić se nadaljuje v novi generaciji. Dvanaestletna Ema Modrić je z ekipo AC Milan U13 deklic osvojila svoje prvo pomembno priznanje, pokal Garino Cup, enega izmed mlajših turnirjev za nogometašice do 13 let.

ema modrić

Ema Modrić se je skupaj z ekipo v finalu turnirja pomerila proti vrstnicam iz Juventusa in slavila zmago z 2:0, potem ko so v polfinalu izločile tudi Inter. Pred tem je Ema v četrtfinalu dosegla gol v zmagi proti Sassuolu, kar kaže, da je bila že čez celoten turnir ključna članica uspešne ekipe. 

Njena igra ni ostala neopažena in mnogi mediji so že izpostavili tehnično znanje in razumevanje igre, ki ga kaže že pri tako mladih letih.

Ponosen oče spremljal dogodek na daljavo

Luka Modrić se zaradi svojih nogometnih obveznosti ni mogel udeležiti finala v Torinu v živo, njegov klub Milan je v istem času igral pomembno prvenstveno tekmo v Napoliju. Kljub temu je dogajanje spremljal v neposrednem prenosu prek FaceTimea in navijal za svojo hčerko, medtem ko sta ostala družinska člana, sestra in brat, navijala ob igrišču.

Fotografije iz proslave kažejo nasmejano Emo, ki drži pokal, veliko večji od sebe in številni komentatorji so ob tem poudarili močno podobnost njenega nasmeha z nasmehom njenega očeta. 

Novo poglavje nogometne zgodbe

Čeprav je šele stara 12 let, je Ema že dosegla pomemben mejnik v svoji mladinski nogometni karieri, ki se zdi vse bolj obetavna. Njen uspeh potrjuje, da je nogometni talent v družini resnično živ in da bo lahko v prihodnosti izstopala tudi sama.

Viri: nogomania.com, index.hr

Ema Modrić Luka Modrić AC Milan Garino Cup mladinski nogomet
