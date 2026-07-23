Manekenka drugič postala mamica: razkrila je čudovito ime hčerke

37-letna manekenka je prihod hčerke oznanila na Instagramu, kjer je objavila serijo intimnih fotografij iz prvih dni po porodu. Na njih pestuje novorojenko, družina pa uživa v mirnih trenutkih doma.

Ob objavi je zapisala ganljive besede: "Naša cvetlična vilinka Flora Blue. Končno je tukaj. Rodila se je na vrtu, pod luno, zvezdami in našim čarobnim cvetočim drevesom."

Njena objava je v le nekaj urah prejela na stotisoče všečkov in številne čestitke prijateljev, modnih kolegov ter oboževalcev z vsega sveta.