Manekenka drugič postala mamica: razkrila je čudovito ime hčerke

37-letna manekenka je prihod hčerke oznanila na Instagramu, kjer je objavila serijo intimnih fotografij iz prvih dni po porodu. Na njih pestuje novorojenko, družina pa uživa v mirnih trenutkih doma.
Ob objavi je zapisala ganljive besede: "Naša cvetlična vilinka Flora Blue. Končno je tukaj. Rodila se je na vrtu, pod luno, zvezdami in našim čarobnim cvetočim drevesom."
Njena objava je v le nekaj urah prejela na stotisoče všečkov in številne čestitke prijateljev, modnih kolegov ter oboževalcev z vsega sveta.
Družina se je povečala
Elsa Hosk in danski podjetnik Tom Daly sta par od leta 2015. Skupaj že vzgajata petletno hčerko Tuulikki, ki je zdaj postala ponosna starejša sestrica. Lani sta oznanila tudi zaroko, zato je letošnje leto za družino polno posebnih življenjskih mejnikov.
Nosečnost je razkrila spomladi
Manekenka je drugo nosečnost javnosti razkrila aprila. Takrat je povedala, da je bila njena prvotna objava na družbenih omrežjih odstranjena, kar jo je razočaralo. Ob tem je opozorila na dvojna merila pri prikazovanju ženskega telesa med nosečnostjo in poudarila, da bi moralo biti nosečniško telo nekaj povsem naravnega in lepega.
Elsa sicer velja za eno najbolj prepoznavnih manekenk svoje generacije. Svetovno slavo je dosegla kot angelček modne hiše Victoria's Secret, danes pa uspešno gradi tudi lastno modno znamko in pogosto deli utrinke iz družinskega življenja.
Vir: People.com
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