Zvezdnica v svoji najlepši vlogi: postala je mamica

Elizabeth Olsen naj bi povila prvega otroka

Elizabeth Olsen naj bi po poročanju tujih medijev postala mama. Kot je zapisal Times of India, so se po družbenih omrežjih pojavile čestitke paru, medtem ko naj bi se govorice o rojstvu začele širiti po novih fotografijah igralke. Spol in druge podrobnosti o novorojenčku še niso znani.

icon-expand Elizabeth Olsen FOTO: Profimedia

Nosečnost je razkrila junija

Da Elizabeth Olsen pričakuje otroka, je bilo prvič širše objavljeno junija letos. Revija People je poročala, da je 37-letna igralka noseča in da z možem Robbiejem Arnettom pričakujeta prvega otroka. Nosečnost je prišla v javnost po tem, ko so igralko v Los Angelesu fotografirali z vidno nosečniškim trebuščkom. Olsenova se ob novici ni odločila za veliko javno razkritje. Tako kot v preteklosti je tudi to poglavje svojega zasebnega življenja večinoma držala stran od medijev.

Elizabeth Olsen in Robbie Arnett sta zelo zaseben par

Elizabeth Olsen in glasbenik Robbie Arnett sta skupaj od leta 2017. Zaročila sta se leta 2019, njun zakon pa je bil sklenjen na zasebni slovesnosti. People je že leta 2022 poročal, da sta se Olsenova in Arnett poročila oziroma elopirala pred pandemijo novega koronavirusa, igralka pa je njun zakon javno nakazala že prej, ko je Arnetta med intervjujem označila za svojega moža. Par se praviloma izogiba razkazovanju zasebnega življenja. Tudi v času nosečnosti Olsenova ni pripravila velike javne objave, zato ni presenetljivo, da se zdaj podobno razvija tudi zgodba o domnevnem rojstvu.

Zvezdnica WandaVision v novo življenjsko obdobje

Olsenova je svetovno slavo dosegla predvsem z vlogo Wande Maximoff oziroma Škrlatne čarovnice v Marvelovem filmskem svetu. Posebej velik uspeh je doživela v seriji WandaVision, za katero je bila nominirana tudi za emmyja in zlati globus. Njena kariera pa že dolgo ni omejena samo na Marvel. Zaigrala je v filmih, kot so Martha Marcy May Marlene, Wind River, Ingrid Goes West in His Three Daughters, v zadnjih letih pa je prevzela tudi več producentskih vlog.

icon-expand Elizabeth Olsen je postala mamica. FOTO: Profimedia