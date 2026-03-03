Bibaleze.si
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost

S.B.
Svet slavnih 1
03. 03. 2026 09.49

Prikupna hrvaška radijska in televizijska voditeljica Edina Pršić Babić je svoje oboževalce razveselila s fotografijo nosečniškega trebuha. To bo za slavno Hrvatico prvi otrok.

Edina Pršić Babić

Ob čudoviti fotografiji oznanitve nosečniškega trebuha je znana hrvaška radijska in televizijska voditeljica Edina Pršić Babić, ki ji na Instagramovem profilu sledi čez 23 tisoč in pol ljudi, zapisala: "Prihaja najlepša pomlad."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod objavo so se zvrstili komentarji in čestitke mlademu paru, ki bosta prvič postala starša. Edina je poročena z nekdanjim uspešnim hrvaškim nogometašem Stjepanom Babićem, ki je igral tudi za nogometni klub Tabor iz Sežane, zdaj pa se je podal v trenerske vode. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"On ima toliko vrlin, da če bi začela naštevati, bi potrebovali še kakšno dodatno stran. Stjepan je predvsem zelo dober človek. Z njim lahko ure in ure govorim o vsemu, imava podobne interese, poglede na življenje in vse tisto, kar si oba želiva od življenja. Je plemenit, pameten, duhovit, posvečen svojemu delu, zelo discipliniran in vesten," je za hrvaški Story pred časom dejala Zagrebčanka. 

V uredništvu se pridružujemo vsem čestitkam in družinici želimo vse dobro!

Vir: Story.hr

edina prsic babic voditeljica hrvaska noseča
Komentarji (1)

športnik66 03. 03. 2026 11.56
+1
Uh, ta je pa res slavna...nihče še nikoli zanjo slišal ni.
ODGOVORI
1 0
