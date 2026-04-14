Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke

Amra Džeko, soproga slavnega nogometaša Edina Džeke, je delila družinske utrinke, kjer je mogoče videti sproščeno vzdušje in igrivo druženje nogometaša s svojima hčerkama. Na posnetku Edin objema najmlajši članici družine in se z njima smeji v spontanem trenutku igre. Fotografije in posnetki prikazujejo družino v njihovem najbolj naravnem okolju, brez glamurja in javnih nastopov, le toplina, bližina in preprosti trenutki, ki pogosto pomenijo največ.

Amra in Edin sta že vrsto let eden najbolj prepoznavnih parov iz Bosne in Hercegovine in širše regije. Spoznala sta se pred leti, ko sta oba že bila del javnega življenja, njuna zveza pa je postopoma prerasla v trdno partnersko in družinsko zgodbo. Par se je kasneje poročil in si ustvaril družino, ki danes vključuje več otrok: hčerko Uno, rojeno februarja 2016, sina Danija, rojenega septembra 2017, hčerko Dalio, rojeno septembra 2020, in še eno hčerko Hano, rojeno januarja 2023. Poleg tega ima Amra še eno hčerko, Sofijo, iz prejšnjega zakona, tako da ima celotna družina skupaj pet otrok. Njuno razmerje pogosto opisujejo kot stabilno in povezano, kljub zahtevnemu življenju profesionalnega nogometaša in pogostim selitvam.