Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke

S.B.
Svet slavnih 0
14. 04. 2026 09.40

Amra Džeko je na družbenih omrežjih objavila novo serijo toplih družinskih fotografij, ki prikazujejo vsakdanje trenutke njihove družine. Na posnetkih je tudi njen mož, slavni nogometaš Edin Džeko, v objemu njunih najmlajših hčera, kar je med oboževalci sprožilo val navdušenja.

edin džeko

Amra Džeko, soproga slavnega nogometaša Edina Džeke, je delila družinske utrinke, kjer je mogoče videti sproščeno vzdušje in igrivo druženje nogometaša s svojima hčerkama. Na posnetku Edin objema najmlajši članici družine in se z njima smeji v spontanem trenutku igre.

Fotografije in posnetki prikazujejo družino v njihovem najbolj naravnem okolju, brez glamurja in javnih nastopov, le toplina, bližina in preprosti trenutki, ki pogosto pomenijo največ.

Amra in Edin sta že vrsto let eden najbolj prepoznavnih parov iz Bosne in Hercegovine in širše regije. Spoznala sta se pred leti, ko sta oba že bila del javnega življenja, njuna zveza pa je postopoma prerasla v trdno partnersko in družinsko zgodbo.

Par se je kasneje poročil in si ustvaril družino, ki danes vključuje več otrok: hčerko Uno, rojeno februarja 2016, sina Danija, rojenega septembra 2017, hčerko Dalio, rojeno septembra 2020, in še eno hčerko Hano, rojeno januarja 2023. Poleg tega ima Amra še eno hčerko, Sofijo, iz prejšnjega zakona, tako da ima celotna družina skupaj pet otrok.

Njuno razmerje pogosto opisujejo kot stabilno in povezano, kljub zahtevnemu življenju profesionalnega nogometaša in pogostim selitvam.

Lepotica iz Sarajeva, ki je postala največja ljubezen Edina Džeke

Čeprav Edin Džeko živi zelo dinamično športno življenje, Amra pogosto poudarja pomen družine in stabilnega doma. Prav zato na družbenih omrežjih občasno deli utrinke iz njihovega vsakdana, predvsem tiste, ki prikazujejo otroško igrivost in družinsko bližino.

Njihova družina združuje dva svetova: javno prepoznavnost in zelo zasebno, intimno družinsko življenje, ki ga skrbno negujejo stran od žarometov.

Nova serija fotografij je hitro pritegnila pozornost sledilcev, ki so izpostavili predvsem toplino odnosov in naravne trenutke med očetom in hčerkama. Mnogi so zapisali, da takšni prizori pokažejo "pravo plat družinskega življenja", daleč od nogometnih stadionov in medijske pozornosti.

Edin Džeko Amra Džeko družinske fotografije nogometaš družina
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

