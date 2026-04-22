Slavna komika Eddie Murphy in Martin Lawrence sta postala dedka

Eric Murphy, najstarejši sin Eddieja Murphyja in Jasmin Lawrence, hčerka Martina Lawrencea, sta se spoznala pred nekaj leti in svojo zvezo postopoma javno razkrila. Par se je leta 2025 poročil v zasebnosti, nato pa sta v začetku leta 2026 sporočila, da pričakujeta otroka. Novica je sprožila veliko zanimanja, saj gre za združitev dveh izjemno znanih komičnih družin.
Deklica, ki sta jo poimenovala Ari Skye, je prvi otrok mladega para. Eddie Murphy je novico potrdil med javnim dogodkom, kjer je povedal, da sta "Eric in Jasmin dobila deklico" ter dodal, da se družina novega člana zelo veseli.
Oba dedka sta bila nad novico navdušena
Eddie Murphy je poudaril, da so otroci njegov največji življenjski dosežek. Martin Lawrence pa je ob novici šaljivo dejal, da bo vnukinja imela "zelo zabavno družinsko dediščino". Z rojstvom Ari Skye se je prvič zgodilo, da sta se dve ikoni ameriške komedije povezali tudi družinsko. Oboževalci že komentirajo, da bi deklica lahko imela eno najbolj "zabavnih genetskih dediščin" v Hollywoodu.
Čeprav sta starša zaščitniška glede zasebnosti, je verjetno, da bo Ari Skye odraščala stran od medijske pozornosti, vsaj v zgodnjih letih.
Vir: People
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV