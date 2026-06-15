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Vsi govorijo o mami Džejle Ramović, poglejte, zakaj

S.B.
Svet slavnih 0
15. 06. 2026 10.08

Na družbenih omrežjih je znova veliko pozornosti požela Edita Ramović, mama priljubljene pevke Džejle Ramović, ki je znana po svoji lepoti, stilu in mladostnem videzu.

Džejla Ramović - naslovna

Edita Ramović je rodila tri hčerke, Lejlo, Šejlo in Džejlo, a kljub temu številni komentatorji poudarjajo, da je videti izjemno mladostno in urejeno tudi po več porodih.

Fotografije, ki jih priljubljena balkanska pevka Džejla občasno deli na družbenih omrežjih, pogosto sprožijo val pozitivnih komentarjev. Mnogi oboževalci poudarjajo, da mama Edita s svojo postavo in modnim okusom pogosto 'zasenči' celo svoje hčerke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina, ki pogosto pritegne pozornost

Džejla Ramović, zmagovalka glasbenega šova Zvezde Granda, prihaja iz družine, ki je v regiji dobro poznana. Kljub temu družina ostaja relativno zasebna, redko se izpostavlja javnosti, a vsaka redka objava na družbenih omrežjih hitro postane viralna.

Edita Ramović je v javnosti večkrat izpostavljena kot primer ženske, ki po treh porodih ohranja vitko postavo in eleganten stil. Prav zaradi tega jo pogosto primerjajo s hčerkami in ji pripisujejo skoraj "sestrski" videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Genetika in družinski videz

V komentarjih pod fotografijami se pogosto pojavljajo trditve, da je za lepoto družine Ramović zaslužna predvsem genetika. Džejla je v preteklosti sama večkrat poudarila, da je lepoto podedovala po materi.

Zaradi svoje prepoznavnosti in vpliva na družbenih omrežjih Edita Ramović pogosto prejema komplimente o svojem videzu in stilu, ki jih delijo sledilci iz celotne regije.

Prestolnico navdušila Džejla Ramović
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Vir: Story.hr

Džejla Ramović Edita Ramović mladosten videz družina slovenski splet
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