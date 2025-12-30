Dvojčka sta jo že prehitela

Božična kraljica Mariah Carey je to praznično sezono preživela v družbi svojih 14-letnih dvojčkov, hčerke Monroe in sina Moroccana, ki jih ima z nekdanjim možem Nickom Cannonom. Fotografija, ki jo je pevka objavila, je pokazala, kako zelo sta zrasla njuna otroka.
Na fotografiji sta dvojčka oblečena v kavbojke in ujemajoče se puloverje z obrazom svoje mame in napisom "All I Want for Christmas Is You", medtem ko je Mariah zasijala v rdeči obleki.
Mnogi so opazili, kako visoka sta že dvojčka. Zvezdnica je visoka 175 cm, kar pomeni, da sta jo dvojčka pri 14 letih že prehitela v višini.
Pevka božične večere ponavadi preživi v Aspenu v Koloradu, kjer jo je očarala snežna pokrajina: "Ko smo v Aspenu, je izkušnja povsem drugačna kot doma v Los Angelesu, ker se moraš ukvarjati s snegom," je pevka povedala za Extra: "To je zame del dekoracije. Pogledam skozi okno in rečem: To je neverjetno!' Preprosto obožujem praznike bolj kot katerikoli drug čas."
