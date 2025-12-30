Dvojčka sta jo že prehitela

Božična kraljica Mariah Carey je to praznično sezono preživela v družbi svojih 14-letnih dvojčkov, hčerke Monroe in sina Moroccana, ki jih ima z nekdanjim možem Nickom Cannonom. Fotografija, ki jo je pevka objavila, je pokazala, kako zelo sta zrasla njuna otroka.

Na fotografiji sta dvojčka oblečena v kavbojke in ujemajoče se puloverje z obrazom svoje mame in napisom "All I Want for Christmas Is You", medtem ko je Mariah zasijala v rdeči obleki.