Dvojčka sta jo že prehitela

B.R.
Svet slavnih 0
30. 12. 2025 02.04

Čas res hitro teče! Še pred nekaj leti sta bila dvojčka Mariah Carey in Nicka Cannona drobcena bitja v naročju staršev, danes pa sta stara že 14 let in ju je težko spregledati – še posebej, ker sta že višja od svoje mame, tudi v njenih petkah.

Mariah Carey

Božična kraljica Mariah Carey je to praznično sezono preživela v družbi svojih 14-letnih dvojčkov, hčerke Monroe in sina Moroccana, ki jih ima z nekdanjim možem Nickom Cannonom. Fotografija, ki jo je pevka objavila, je pokazala, kako zelo sta zrasla njuna otroka.

Na fotografiji sta dvojčka oblečena v kavbojke in ujemajoče se puloverje z obrazom svoje mame in napisom "All I Want for Christmas Is You", medtem ko je Mariah zasijala v rdeči obleki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mnogi so opazili, kako visoka sta že dvojčka. Zvezdnica je visoka 175 cm, kar pomeni, da sta jo dvojčka pri 14 letih že prehitela v višini.

Pevka božične večere ponavadi preživi v Aspenu v Koloradu, kjer jo je očarala snežna pokrajina: "Ko smo v Aspenu, je izkušnja povsem drugačna kot doma v Los Angelesu, ker se moraš ukvarjati s snegom," je pevka povedala za Extra: "To je zame del dekoracije. Pogledam skozi okno in rečem: To je neverjetno!' Preprosto obožujem praznike bolj kot katerikoli drug čas."

Mariah Carey dvojčka Monroe Cannon Moroccan Cannon starši
