Družinska sreča: Filip Flisar z izbranko pričakuje otroka

Filip Flisar je novico razkril na Instagramu, kjer je s fotografijo s poročnega slavja pokazal, da se z izbranko, nekdanjo deskarko na snegu Saro Domajnko, veselita novega družinskega člana. Objava je hitro požela številne čestitke in pozitivne odzive njegovih sledilcev. Kot še piše na 24ur.com, več podrobnosti o nosečnosti, spolu otroka in predvidenem datumu poroda pa športnik še ni razkril.

icon-expand Filip Flisar se bo s partnerico Saro razveselil naraščaja. FOTO: Instagram

To bo njegov drugi otrok

Športnik ima iz prejšnjega razmerja že hčerko Sofio, rojeno leta 2018, zato bo to njegov drugi otrok, medtem ko bo za partnerko Saro Domajnko to prvi otrok.

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