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Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek

M.J.
Svet slavnih 0
12. 08. 2026 12.02

Družina Schumacher se bo kmalu povečala za novega člana. David Schumacher, sin nekdanjega dirkača formule 1 Ralfa Schumacherja, in njegova žena Vivien pričakujeta prvega otroka. Veselo novico sta bodoča starša sporočila na družbenih omrežjih s čustvenim zapisom, Ralf Schumacher pa se bo tako prvič preizkusil v vlogi dedka.

Ralf Schumacher

V družini Schumacher je te dni razlog za veselje. David Schumacher in njegova žena Vivien pričakujeta prvega otroka, s čimer bo nekdanji dirkač formule 1 Ralf Schumacher prvič postal dedek.

Par je veselo novico objavil na družbenih omrežjih. Ob fotografiji otroških čeveljcev, plišaste igrače in njunega odseva v ogledalu sta bodoča starša zapisala: "Ljubezen je iz naju naredila dva. Življenje iz naju dela tri."

Za družino, ki je že desetletja tesno povezana z avtomobilskim športom, bo prihod novega člana pomenil prav posebno novo poglavje.

Ralf in David Schumacher
Ralf in David SchumacherFOTO: Profimedia

David in Vivien bosta prvič postala starša

Vesela novica prihaja le nekaj mesecev po še enem pomembnem mejniku v njunem življenju.

24-letni David in 25-letna Vivien sta se zaročila novembra 2025, nato pa sta se 28. februarja 2026 poročila na intimnem obredu, ki so se ga udeležili družina in bližnji prijatelji.

Njuna ljubezenska zgodba je tako v zelo kratkem času dobila kar tri pomembna poglavja – zaroko, poroko in zdaj pričakovanje prvega otroka.

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Ralf Schumacher bo kmalu dobil naziv, ki nima nič skupnega z dirkanjem – postal bo dedek.
Ralf Schumacher bo kmalu dobil naziv, ki nima nič skupnega z dirkanjem – postal bo dedek.FOTO: Profimedia

Ralf Schumacher bo prvič dedek

Največje veselje pa novica zagotovo prinaša Ralfu Schumacherju. Nekdanji dirkač formule 1, ki je v karieri zmagal na šestih velikih nagradah, bo namreč prvič postal dedek.

Sina Davida je dobil leta 2001 z nekdanjo ženo Coro Schumacher.

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Tudi Vivien je iz sveta dirkanja

Prihodnji starši imata še eno skupno posebnost – oba sta profesionalna dirkača.

David je sledil očetovim stopinjam in se prav tako podal v svet avtomobilskih dirk. Trenutno tekmuje kot tovarniški voznik Forda v kategoriji GT3, nastopal pa je tudi na znameniti dirki 24 ur Nürburgringa. Njegova žena Vivien, 25-letna madžarska dirkačica, ima za seboj nastope v serijah W Series, Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup in Euroformula Open. Čeprav je Vivien v zadnjih letih nekoliko stopila iz ospredja avtomobilskega športa, je njeno življenje še vedno tesno povezano z dirkanjem.

Zdaj pa bo njun največji izziv precej drugačen od tistih, ki sta jih vajena na dirkališčih. Postala bosta starša.

Tudi Davidova žena Vivien je profesionalna dirkačica.
Tudi Davidova žena Vivien je profesionalna dirkačica.FOTO: Profimedia

Nova generacija družine Schumacher

Novica o Davidovem otroku je zanimiva tudi zaradi širše družinske zgodbe. David je sin Ralfa Schumacherja in nečak sedemkratnega svetovnega prvaka formule 1 Michaela Schumacherja. Njegov bratranec je Michaelov sin Mick Schumacher, ki je prav tako dirkač.

Priimek Schumacher je tako že več generacij povezan z avtomobilskim športom. Iz dirkaške družine, ki je desetletja osvajala pozornost ljubiteljev formule 1, bo tako kmalu nastala tudi družina z novim malim članom.

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Vir: Sports.ndt

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