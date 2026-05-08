Vnuk legendarnega glasbenika dobil dedkovo ime

Ponosni oče, Aleksa Balašević, je ob fotografiji zapisal čustveno sporočilo, v katerem je razkril, da se je mali Đorđe rodil 28. aprila. Posebej je poudaril, da je deček dobil ime po dedku, enem najbolj priljubljenih glasbenikov na območju nekdanje Jugoslavije.
Aleksa Balašević je sicer sin legendarnega glasbenika Đorđa Balaševića, ki je umrl leta 2021 in za seboj pustil velik pečat v regionalni glasbi. Njegove pesmi, kot so Priča o Vasi Ladačkom, Slovenska in Ringišpil, še danes veljajo za zimzelene uspešnice.
"Ime mi je Đorđe Balašević, jaz sem OTROK NEBA. Dali so mi ime po dedku, nebo pa mi je dalo tudi srce, podobno njegovemu, z utripi kot melodija harfe ... Amen.
Moja Nikana je včeraj rodila meni in Veri podaljšala mandat najlepšega življenja, ki ga živimo z njo. Hvala dr. Stevanu Milatoviću, ki je tudi najinega drugega otroka na ta svet pospremil z naravnim, spontanim in božanskim porodom. Za vse nas je svet še vedno lep ..."
Novorojenček je drugi otrok Alekse in Nikoline Balašević. Par že ima hčerko Vero, prihod sina pa je v družini povzročil veliko navdušenje. Aleksina mama Olivera Balašević je pred rojstvom vnuka javno zapisala, da po treh vnukinjah v družino prihaja 'mali kapetan Panonske mornarice.'
Ime Đorđe ima za družino Balašević poseben pomen, saj simbolizira nadaljevanje družinske tradicije in ohranjanje spomina na glasbenika, ki je zaznamoval več generacij poslušalcev po Balkanu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV