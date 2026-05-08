Vnuk legendarnega glasbenika dobil dedkovo ime

Ponosni oče, Aleksa Balašević, je ob fotografiji zapisal čustveno sporočilo, v katerem je razkril, da se je mali Đorđe rodil 28. aprila. Posebej je poudaril, da je deček dobil ime po dedku, enem najbolj priljubljenih glasbenikov na območju nekdanje Jugoslavije. Aleksa Balašević je sicer sin legendarnega glasbenika Đorđa Balaševića, ki je umrl leta 2021 in za seboj pustil velik pečat v regionalni glasbi. Njegove pesmi, kot so Priča o Vasi Ladačkom, Slovenska in Ringišpil, še danes veljajo za zimzelene uspešnice.

"Ime mi je Đorđe Balašević, jaz sem OTROK NEBA. Dali so mi ime po dedku, nebo pa mi je dalo tudi srce, podobno njegovemu, z utripi kot melodija harfe ... Amen. Moja Nikana je včeraj rodila meni in Veri podaljšala mandat najlepšega življenja, ki ga živimo z njo. Hvala dr. Stevanu Milatoviću, ki je tudi najinega drugega otroka na ta svet pospremil z naravnim, spontanim in božanskim porodom. Za vse nas je svet še vedno lep ..."

