Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka

"Ljudje, jaz uživam v enem izjemnem obdobju svojega življenja. Ljubim njo, ki me navdihuje. Ustvarjam to, kar polni mojo kreativno dušo. In čakam njega, ki bo moj največji učitelj. Hvaležen sem 100/h," je zapisal igralec Domen Valič.
Prav z besedami "čakam njega" pa je Domen razkril, da s partnerico Tjašo Žibert pričakujeta sina.
Ljubezenska zgodba, ki se je začela skozi delo
Domen Valič in Tjaša Žibert svojo zvezo večinoma držita stran od oči javnosti, njuna skupna zgodba pa je povezana tudi s profesionalnim svetom. Žibertova je kot plesalka in koreografinja sodelovala pri enem od projektov, pri katerem je nastopal tudi Valič, prav tam pa naj bi se začela razvijati njuna bližina.
Čeprav zasebnega življenja ne izpostavljata pogosto, sta v zadnjem času vendarle večkrat pokazala utrinke njune skupne poti tudi na družbenih omrežjih. Med drugim sta delila trenutke s svojega poročnega slavja ter dopusta.
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