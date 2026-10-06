Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka

"Ljudje, jaz uživam v enem izjemnem obdobju svojega življenja. Ljubim njo, ki me navdihuje. Ustvarjam to, kar polni mojo kreativno dušo. In čakam njega, ki bo moj največji učitelj. Hvaležen sem 100/h," je zapisal igralec Domen Valič.

Prav z besedami "čakam njega" pa je Domen razkril, da s partnerico Tjašo Žibert pričakujeta sina.