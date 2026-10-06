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Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka

B.R.
Svet slavnih 2
06. 10. 2026 10.01

Domen Valič uživa v posebnem obdobju svojega življenja. Bodoči očka je na Facebooku ob seriji fotografij delil iskreno sporočilo, s katerim je razkril tudi pomembno podrobnost o prihodu novega družinskega člana.

Domen in Vid Valič
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"Ljudje, jaz uživam v enem izjemnem obdobju svojega življenja. Ljubim njo, ki me navdihuje. Ustvarjam to, kar polni mojo kreativno dušo. In čakam njega, ki bo moj največji učitelj. Hvaležen sem 100/h," je zapisal igralec Domen Valič.

Prav z besedami "čakam njega" pa je Domen razkril, da s partnerico Tjašo Žibert pričakujeta sina.

Ljubezenska zgodba, ki se je začela skozi delo

Domen Valič in Tjaša Žibert svojo zvezo večinoma držita stran od oči javnosti, njuna skupna zgodba pa je povezana tudi s profesionalnim svetom. Žibertova je kot plesalka in koreografinja sodelovala pri enem od projektov, pri katerem je nastopal tudi Valič, prav tam pa naj bi se začela razvijati njuna bližina.

Čeprav zasebnega življenja ne izpostavljata pogosto, sta v zadnjem času vendarle večkrat pokazala utrinke njune skupne poti tudi na družbenih omrežjih. Med drugim sta delila trenutke s svojega poročnega slavja ter dopusta.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Komentarji (2)

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Čudovita zima 06. 10. 2026 11.27
Z fluidnim spolom ne more zgrešiti.
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?rnogled 06. 10. 2026 11.10
Kako ve katerega spola je otrok, če pa je spolov baje 175 ?
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