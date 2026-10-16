Domen Valič je postal očka

Domen Valič in Tjaša Žibert sta postala starša
Priljubljeni igralec Domen Valič je prvič postal očka. S partnerko Tjašo Žibert, plesalko in koreografinjo, sta se razveselila rojstva sina, poroča revija Suzy.
Par je novico o pričakovanju otroka javnosti razkril junija letos. Takrat sta povedala, da se veselita prihoda prvega otroka in da se želita na novo življenjsko obdobje pripraviti čim bolj umirjeno, brez nepotrebnega stresa.
Zdaj se je njuno pričakovanje spremenilo v novo družinsko poglavje. Igralec in njegova izbranka sta se razveselila dečka, podrobnosti o novorojenčku pa za zdaj ostajajo zasebne.
Domen je že pred rojstvom spregovoril o prihodu sina
Da s partnerko pričakujeta fantka, je Domen razkril tudi na družbenih omrežjih. V začetku oktobra je ob fotografijah na Facebooku zapisal, da uživa v izjemnem življenjskem obdobju, in dodal, da čaka nekoga, ki bo njegov največji učitelj.
Njegove besede so razkrile, kako pomembno je bilo to obdobje zanj. Čeprav igralec svoje zasebno življenje večinoma ohranja zase, je s sledilci občasno delil utrinke skupne poti s Tjašo in njunim pričakovanjem.
Kdo je Tjaša Žibert, Domnova izbranka?
Tjaša Žibert je plesalka in koreografinja, ki je svojo poklicno pot posvetila plesu. Z Domnom ju povezuje tudi ustvarjalno okolje, njuno razmerje pa sta večinoma ohranjala stran od radovednih pogledov javnosti.
Domen je sicer že stric. Njegov brat Vid Valič je leta 2022 postal oče deklice, zdaj pa se je tudi Domen razveselil svoje prve izkušnje z očetovstvom.
Prihod sina je za Domna in Tjašo začetek novega življenjskega obdobja, v katerem bosta poleg partnerske vloge spoznavala tudi vse radosti in izzive starševstva. Družini ob veselem dogodku iskreno čestitamo.
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