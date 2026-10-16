Domen Valič je postal očka

Domen Valič in Tjaša Žibert sta postala starša

Priljubljeni igralec Domen Valič je prvič postal očka. S partnerko Tjašo Žibert, plesalko in koreografinjo, sta se razveselila rojstva sina, poroča revija Suzy. Par je novico o pričakovanju otroka javnosti razkril junija letos. Takrat sta povedala, da se veselita prihoda prvega otroka in da se želita na novo življenjsko obdobje pripraviti čim bolj umirjeno, brez nepotrebnega stresa. Zdaj se je njuno pričakovanje spremenilo v novo družinsko poglavje. Igralec in njegova izbranka sta se razveselila dečka, podrobnosti o novorojenčku pa za zdaj ostajajo zasebne.

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Domen je že pred rojstvom spregovoril o prihodu sina

Da s partnerko pričakujeta fantka, je Domen razkril tudi na družbenih omrežjih. V začetku oktobra je ob fotografijah na Facebooku zapisal, da uživa v izjemnem življenjskem obdobju, in dodal, da čaka nekoga, ki bo njegov največji učitelj. Njegove besede so razkrile, kako pomembno je bilo to obdobje zanj. Čeprav igralec svoje zasebno življenje večinoma ohranja zase, je s sledilci občasno delil utrinke skupne poti s Tjašo in njunim pričakovanjem.

Kdo je Tjaša Žibert, Domnova izbranka?