Domen Valič bo prvič postal očka: s partnerko pričakujeta sina

Domen Valič je v pogovoru za revijo Suzy razkril, da s partnerko Tjašo Žibert pričakujeta sina.
Povedal je, da je trenutno obdobje zanj in za partnerko polno pričakovanja in veselja, hkrati pa skušata ostati sproščena in mirna pri pripravah na prihod novega družinskega člana. Kot je poudaril, ne želita ustvarjati nepotrebnega stresa, saj se zavedata, da je bistvo v tem, da v novo življenjsko poglavje stopita čim bolj umirjeno.
Par je še razkril, da pričakujeta fantka.
Ljubezenska zgodba, ki se je razvila iz dela
Domen Valič in Tjaša Žibert sta svojo zvezo sicer večinoma ohranjala stran od oči javnosti, a se je skozi čas pokazalo, da ju povezuje tudi profesionalna pot. Žibertova je kot plesalka in koreografinja sodelovala pri enem izmed projektov, kjer je nastopal tudi Valič, kar naj bi bil začetek njune bližine.
V zadnjem obdobju sta se sicer že večkrat skupaj pojavila tudi na družbenih omrežjih, kjer sta delila skupne trenutke, med drugim tudi s poročnega slavja.
Domen Valič je v zadnjih letih večkrat poudaril pomen družine. Pred časom je postal tudi stric, ko se je njegov brat Vid Valič razveselil rojstva hčerke, zdaj pa se bo tudi sam preizkusil v vlogi očeta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV