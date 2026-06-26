Domen Valič bo prvič postal očka: s partnerko pričakujeta sina

Povedal je, da je trenutno obdobje zanj in za partnerko polno pričakovanja in veselja, hkrati pa skušata ostati sproščena in mirna pri pripravah na prihod novega družinskega člana. Kot je poudaril, ne želita ustvarjati nepotrebnega stresa, saj se zavedata, da je bistvo v tem, da v novo življenjsko poglavje stopita čim bolj umirjeno.

Domen Valič in Tjaša Žibert sta svojo zvezo sicer večinoma ohranjala stran od oči javnosti, a se je skozi čas pokazalo, da ju povezuje tudi profesionalna pot. Žibertova je kot plesalka in koreografinja sodelovala pri enem izmed projektov, kjer je nastopal tudi Valič, kar naj bi bil začetek njune bližine.

V zadnjem obdobju sta se sicer že večkrat skupaj pojavila tudi na družbenih omrežjih, kjer sta delila skupne trenutke, med drugim tudi s poročnega slavja.