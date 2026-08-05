Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje

Domen je s svojimi sledilci delil ljubek videoposnetek, v katerem je v ospredju njegova noseča partnerka. Ob posnetku je zapisal preprosto, a zelo zgovorno misel: "Najlepši dan je ob tebi."
Igralec že dlje časa ne skriva, kako pomembna mu je njegova ljubezen. Na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz njunega skupnega življenja in s svojimi objavami pokaže, da sta si zelo blizu. Tokratni posnetek pa ima še prav poseben pomen, kmalu se bo njuna zgodba razširila z novo, najlepšo vlogo.
Pred njima je največja življenjska sprememba
Domen Valič in Tjaša Žibert sta svojo ljubezensko zgodbo sprva pisala daleč od medijskih žarometov. Ko je priljubljeni igralec prvič pokazal skupne trenutke s plesalko in koreografinjo, mnogi sprva niso vedeli, ali gre za novo ljubezen ali zgolj prijateljstvo. A kmalu je postalo jasno, da sta drug v drugem našla nekaj posebnega.
Njuna zveza se je sčasoma iz diskretne prelevila v tisto, ki jo Domen z veseljem pokaže tudi svojim sledilcem. Z nežnimi objavami in iskrenimi zapisi pogosto razkrije, kako pomembna je zanj partnerka.
Zaljubljenca zdaj odštevata do največje spremembe v svojem življenju
Jeseni bosta prvič postala starša, kot sta razkrila, pa se veselita prihoda sina. Domen je ob tem povedal, da ju spremljata predvsem hvaležnost in neizmerna sreča, saj se zavedata, kako poseben dar je prihod prvorojenca.
Če je Domen doslej navduševal občinstvo predvsem s svojimi igralskimi vlogami, ga kmalu čaka še ena, povsem drugačna, vloga očeta. In po toplini, ki jo že zdaj izkazuje do svoje partnerke, se zdi, da se novega življenjskega poglavja zelo veseli.
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