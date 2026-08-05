Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje

Domen je s svojimi sledilci delil ljubek videoposnetek, v katerem je v ospredju njegova noseča partnerka. Ob posnetku je zapisal preprosto, a zelo zgovorno misel: "Najlepši dan je ob tebi." Igralec že dlje časa ne skriva, kako pomembna mu je njegova ljubezen. Na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz njunega skupnega življenja in s svojimi objavami pokaže, da sta si zelo blizu. Tokratni posnetek pa ima še prav poseben pomen, kmalu se bo njuna zgodba razširila z novo, najlepšo vlogo.

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Pred njima je največja življenjska sprememba

Domen Valič in Tjaša Žibert sta svojo ljubezensko zgodbo sprva pisala daleč od medijskih žarometov. Ko je priljubljeni igralec prvič pokazal skupne trenutke s plesalko in koreografinjo, mnogi sprva niso vedeli, ali gre za novo ljubezen ali zgolj prijateljstvo. A kmalu je postalo jasno, da sta drug v drugem našla nekaj posebnega. Njuna zveza se je sčasoma iz diskretne prelevila v tisto, ki jo Domen z veseljem pokaže tudi svojim sledilcem. Z nežnimi objavami in iskrenimi zapisi pogosto razkrije, kako pomembna je zanj partnerka.

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Zaljubljenca zdaj odštevata do največje spremembe v svojem življenju