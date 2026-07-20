Član skupine Koala Voice je prvič postal očka

Milena Holc je veselo novico na svojem profilu na Facebooku razkrila na čustven način. Spomnila se je trenutka, ko sta ji Domen in njegova partnerka Sara ob božiču pripravila posebno presenečenje. V zlati škatlici sta jo pričakala majhna pletena copatka, ki sta skrivala veliko napoved. "Dva copatka štrikana sta na božični večer v zlati škatlici prišla. In Domen in Sara sta veselo povedala, da bova postala dedek in babica," je zapisala ponosna mama.

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Zdaj je ta posebna napoved postala resničnost

17. julij 2026 je za družino Holc postal eden najlepših datumov, saj je Domen postal očka, njegova starša pa sta se razveselila nove vloge starih staršev. Milena je v svojem zapisu izpostavila tudi simboliko datuma, saj ga sestavljata dve sedmici, številki, ki ju mnogi povezujejo s srečo in pravljičnostjo. Kot je zapisala, nosi datum dve pravljični številki, eno za Olivijo in eno za Vito Laro.

icon-expand Koala Voice FOTO: Miro Majcen