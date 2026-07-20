Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Član skupine Koala Voice je prvič postal očka

S.B.
Svet slavnih 0
20. 07. 2026 11.09

V družini priljubljenega slovenskega glasbenika Domna Holca, člana skupine Koala Voice, je te dni zavladalo posebno veselje. Glasbenik je postal očka, srečno novico pa je z javnostjo delila njegova mama Milena Holc, ki je ob tem ganljivo zapisala, da je 17. julija 2026 tudi sama dočakala prav posebno življenjsko vlogo, postala je babica.

Koala Voice, Kurzschluss

Milena Holc je veselo novico na svojem profilu na Facebooku razkrila na čustven način. Spomnila se je trenutka, ko sta ji Domen in njegova partnerka Sara ob božiču pripravila posebno presenečenje. V zlati škatlici sta jo pričakala majhna pletena copatka, ki sta skrivala veliko napoved.

"Dva copatka štrikana sta na božični večer v zlati škatlici prišla. In Domen in Sara sta veselo povedala, da bova postala dedek in babica," je zapisala ponosna mama.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj je ta posebna napoved postala resničnost

17. julij 2026 je za družino Holc postal eden najlepših datumov, saj je Domen postal očka, njegova starša pa sta se razveselila nove vloge starih staršev.

Milena je v svojem zapisu izpostavila tudi simboliko datuma, saj ga sestavljata dve sedmici, številki, ki ju mnogi povezujejo s srečo in pravljičnostjo. Kot je zapisala, nosi datum dve pravljični številki, eno za Olivijo in eno za Vito Laro.

Koala Voice
Koala Voice FOTO: Miro Majcen

Domen Holc je širši javnosti poznan kot član skupine Koala Voice, ene najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih zasedb, ki je s svojo energijo, sodobnim zvokom in številnimi nastopi osvojila domače ter tuje občinstvo. Ob glasbeni poti pa se mu je zdaj pridružilo še novo, osebno poglavje.

Prihod otroka je pomemben mejnik v življenju vsakega starša, za družino Holc pa bo ta dan ostal zapisan kot začetek nove zgodbe. Milenin nežni zapis razkriva, koliko veselja prinese prihod novega člana, ne le staršem, temveč celotni družini.

Majhna pletena copatka, ki sta nekoč skrivala veliko skrivnost, sta tako postala simbol pričakovanja, sreče in trenutka, ko se je družina priljubljenega glasbenika povečala.

Koala Voice: Ko se po 500 koncertih vrneš tja, kjer se je vse začelo
Preberi še
Koala Voice: Ko se po 500 koncertih vrneš tja, kjer se je vse začelo
Domen Holc Koala Voice starševstvo znani Slovenci družina
Naslednji članek
Svet slavnih

Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica

24ur.com Jan Kozamernik v začetku leta 2025 postal oče
Zadovoljna.si Tim Kores je postal očka
Bibaleze.si To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
24ur.com Najbolj seksi znani Slovenec leta 2023 postal očka
Bibaleze.si Objava hčerke Ivane ganila oboževalce: Mišo Kovač praznuje 84. rojstni dan
24ur.com Tim Kores - Kori postal očka: Julija žari, ta mali pa je 'fejst' lačen
24ur.com Dejan Dogaja bo kmalu postal očka: Pričakujeva fantka!
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1798