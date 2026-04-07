Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve

Če se je vaš dojenček začel ponoči zbujati pogosteje kot prej, niste sami. Veliko staršev misli, da so naredili nekaj narobe, ko se otrok, ki je morda že spal daljše intervale, nenadoma začne zbujati vsako uro ali dve. A strokovnjaki poudarjajo, da so nočna prebujanja v prvem letu zelo pogost in pogosto razvojno normalen pojav. Najpogostejši razlog je, da dojenček prehaja v novo razvojno fazo. Ko se uči obračanja, kobacanja, sedenja ali postaja bolj pozoren na okolico, se lahko njegovi spalni cikli spremenijo. Pogosto se zbudi med prehodi med fazami spanja in potrebuje nekaj pomoči, da ponovno zaspi.

Lakota, razvojni preskok ali potreba po bližini?

Pri mlajših dojenčkih je zelo pogost razlog za zbujanje preprosto lakota. Še posebej v obdobjih hitre rasti lahko potrebujejo dodatne nočne podoje ali stekleničko. Healthline svetuje, da čez dan ponudite polne obroke oziroma podoje, saj lahko to zmanjša nočna prebujanja zaradi lakote. Včasih pa ne gre za hrano, ampak zgolj za potrebo po bližini in občutku varnosti. Dojenček ponoči preverja, ali ste še vedno v njegovi bližini in se ob vašem glasu, dotiku ali nežnem božanju hitro pomiri.

Dojenčki, ki spijo ob starših, se hitreje pomirijo in redkeje prebujajo.

Spalna regresija: ko se zbujanje pojavi "čez noč"

Eden najpogostejših razlogov za nenadno pogosto zbujanje je spalna regresija, še posebej okoli 4. meseca, pa tudi pri 6., 8. do 10. in 12. mesecu. Takrat se dojenčkov spanec začne bolj približevati spanju odraslih, kar pomeni več lahkih faz spanja in več možnosti za kratka prebujanja. Dobra novica je, da je to običajno le začasno obdobje, ki traja od nekaj dni do nekaj tednov.

Kako si lahko starši pomagate?

Svetujemo vam predvsem dosledno večerno rutino: - kopanje ali umivanje, - nežna masaža, - hranjenje, - pravljica ali uspavanka, - temen in miren prostor, - približno enak čas odhoda v posteljo. Pomaga tudi, da dojenček čez dan dovolj vadi nove veščine (obračanje, sedenje), saj bo manj potrebe po "nočnih vajah". Nekaterim dojenčkom pomaga tudi, da jih v posteljico položite zaspane, a še budne, saj se tako lažje naučijo povezovati spalne cikle.

Kdaj se posvetovati s pediatrom?

Če nočna prebujanja spremljajo še drugi znaki, je dobro omeniti pediatru: - slabše hranjenje, - manj mokrih plenic, - slabše pridobivanje teže, - nenavadno dihanje med spanjem, - izrazita razdražljivost ali jok, - sum na bolečino, refluks ali bolezen.