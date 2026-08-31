Slovenski športnik se je razveselil dvojčic

"Kim & Eva, dobrodošli! Dvojna doza sreče," je Denis Šketako zapisal ob fotografiji novorojenčic, s katero je razveselil svoje sledilce. Ob tem je dodal, da je njihova družina zdaj popolna. Še posebej prisrčen je zapis, v katerem je omenil starejšo hčerko Izo. "Zdaj smo popolna družina in Iza že komaj čaka, da vaju spozna," je zapisal. Prihod dvojčic je tako za družino pomenil dvojno veselje, za Izo pa začetek povsem nove vloge, postala je starejša sestra kar dvema deklicama.

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Od košarke do enega največjih uspehov slovenskega triatlona

Denis Šketako je javnosti sicer najbolj znan kot eden najuspešnejših slovenskih triatloncev. Rodil se je leta 1988, odraščal pa je v Hrastniku. S športom se je ukvarjal že od otroštva, sprva je treniral košarko in igral za Košarkarski klub Hrastnik. Po približno 14 letih košarke se je odločil za povsem nov športni izziv, dolgi triatlon.

In odločitev se je izkazala za izjemno uspešno

Šketako je leta 2016 v Poznanju na Poljskem postal evropski prvak v dolgem triatlonu. S tem je Sloveniji priboril zgodovinsko prvo evropsko zlato medaljo v tej disciplini. Tekmovanje na dolgi razdalji je vse prej kot enostaven športni podvig. Triatlon sestavljajo 3,8 kilometra plavanja, 180 kilometrov kolesarjenja in 42 kilometrov teka, torej celoten maraton po zahtevnem plavalnem in kolesarskem delu. Šketako je evropski naslov osvojil s časom 7 ur, 56 minut in 55 sekund.

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Tudi za njim ni bila vedno lahka pot

Uspešna športna kariera pa ni minila brez težkih trenutkov. Leta 2016 je Triatlonska zveza Slovenije poročala, da je Šketako po hudi prometni nesreči na kolesu okreval in se pripravljal na novo sezono. V nesreči ga je zbila voznica osebnega avtomobila, zdravniki pa so mu povedali, da bi lahko zaradi poškodb postal celo hrom. Po okrevanju se je vrnil k športu in nadaljeval tekmovalno pot. Leta 2017 je na triatlonskem izzivu na Tajvanu, kjer je moral premagati 3,8 kilometra plavanja, 180 kilometrov kolesarjenja in 42 kilometrov teka, osvojil četrto mesto.

Tokrat je največja zmaga povsem drugačna

Če je Šketako skozi svojo športno kariero vajen merjenja sekund, premagovanja kilometrov in osvajanja medalj, je njegova zadnja velika zmaga povsem drugačna. Kim in Eva sta se pridružili starejši sestri Izi, ponosni očka pa je ob njunem rojstvu jasno pokazal, da je zanj to posebna življenjska prelomnica. Po številnih športnih izzivih, ki jih je Denis Šketako že premagal, ga zdaj čaka morda njegov najlepši in najbolj 'nepredvidljiv triatlon' doslej, življenje s tremi malčicami.