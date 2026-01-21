Bibaleze.si
Nastop deklice, ki je postala ikona hrvaške glasbe

B.R.
Svet slavnih 0
21. 01. 2026 03.23

Splitska pevka Danijela Martinović je nedavno na Instagramu razveselila svoje sledilce s staro fotografijo in spomini na svoje glasbene začetke. V objavi je delila zgodbo o enem spontanem nastopu, ki se je zgodil brez načrta in pričakovanj, a je postal eden izmed temeljnih trenutkov njene izjemno uspešne kariere.

danijela

Na fotografiji, ki jo je delila 54-letna pevka Danijela Martinović na Instagramu, vidimo zelo mlado Danijelo na odru z mikrofonom v roki, oblečeno v črn top in krilo s pikami – kombinacijo, ki odraža stil poznih osemdesetih. Ob fotografiji je zapisala svojo spominsko anekdoto: "Tisti dan sem šla sama na Rivo. Kupila sem si pico, se malo sprehajala in prigriznila. Mama mi je sešila ta komplet, saj mi je takrat skoraj vse šivala sama. Prišla sem do Prokurativ, da pozdravim prijatelje, ki so imeli poletni nastop. Povabili so me na oder za šalo in jaz sem se povzpela ter vzela mikrofon. Brez najave, brez priprave, brez pričakovanj.

Ta trenutek sem si zapomnila kot tih opomnik, da se najpomembnejše stvari zgodijo natanko takrat, ko morajo, natanko tako, kot morajo. Brez načrtovanja. Brez prisile.

To so bili nežni koraki mojih začetkov, kar sem spoznala šele kasneje. V tistem trenutku sem bila le deklica, ki je skupaj s prijatelji pela."

Danijela je izpostavila, da ta trenutek vidi kot spomin na to, da se najpomembnejše stvari v življenju zgodijo takrat, ko morajo, brez velikih načrtov ali prisile. Ta spontani nastop na kultni splitski pozornici Prokurative je bil eden prvih korakov v njeni glasbeni poti, ki jo je kasneje popeljala do skupine Magazin, nastopov na Evrosongu in uspešne solo kariere z mnogimi hiti.

Objava je sprožila tudi radovednost sledilcev, ki so poskušali ugotoviti leto posnete fotografije. Večina se je strinjala, da gre za pozna osemdeseta, verjetno leta 1987, 1988 ali 1989, torej je takrat pevka imela okoli 16 let.

