Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let

Ob tej priložnosti je Dejan zapisal: "Dragi ati – Brendi, danes bi praznoval 64 let. Hvala za vse nauke, besede, dolge klepete, vzgojo, toplino, ki si mi jo dal skozi leta. Hvala za pesmi, ki si nam jih zapustil, da se lahko ob njih še naprej veselimo ali jokamo. Predvsem pa hvala, da si mi vlil ljubezen do glasbe."

Dejan Vunjak prihaja iz glasbene družine. Njegov oče Brendi je bil eden najbolj prepoznavnih slovenskih zabavnih glasbenikov, ki se je leta 2011 nenadoma poslovil zaradi odpovedi srca po nastopu, kar je močno zaznamovalo njegovo družino in številne oboževalce .

Kljub prezgodnji izgubi je Dejan stopil po očetovih stopinjah in si ustvaril uspešno glasbeno kariero, pri čemer pogosto poudarja, da mu je prav oče privzgojil ljubezen do glasbe in nastopanja .