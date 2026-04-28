Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let

S.B.
Svet slavnih 0
28. 04. 2026 18.33

Slovenski glasbenik Dejan Vunjak je z ganljivim zapisom tudi letošnje leto obudil spomin na svojega pokojnega očeta, legendarnega pevca Branka Jovanovića Vunjaka - Brendija, ki bi letos praznoval 64 let.

Branko Jovanović Vunjak - Brendi

Ob tej priložnosti je Dejan zapisal: "Dragi ati – Brendi, danes bi praznoval 64 let. Hvala za vse nauke, besede, dolge klepete, vzgojo, toplino, ki si mi jo dal skozi leta. Hvala za pesmi, ki si nam jih zapustil, da se lahko ob njih še naprej veselimo ali jokamo. Predvsem pa hvala, da si mi vlil ljubezen do glasbe."

Dejan Vunjak prihaja iz glasbene družine. Njegov oče Brendi je bil eden najbolj prepoznavnih slovenskih zabavnih glasbenikov, ki se je leta 2011 nenadoma poslovil zaradi odpovedi srca po nastopu, kar je močno zaznamovalo njegovo družino in številne oboževalce .

Kljub prezgodnji izgubi je Dejan stopil po očetovih stopinjah in si ustvaril uspešno glasbeno kariero, pri čemer pogosto poudarja, da mu je prav oče privzgojil ljubezen do glasbe in nastopanja .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg glasbe ima pomembno vlogo v njegovem življenju tudi družina

Dejan ima sestro Tino, ki je prav tako del glasbene zgodbe, poročena je z glasbenikom Anžetom Zavrlom, s katerim skupaj ustvarjajo in sodelujejo tudi na glasbenem področju .

Družina Vunjak ostaja tesno povezana, spomin na Brendija pa ohranjajo tudi z imenom, njegov vnuk namreč nosi ime po slavnem dedku, kar kaže na globoko spoštovanje in čustveno navezanost.

Spomini, ki živijo naprej

Ganljiv zapis Dejana je še en dokaz, kako močna je vez med očetom in sinom, tudi po njegovi smrti. Brendijeve pesmi še danes živijo med ljudmi, njegov vpliv pa se nadaljuje skozi sina, ki ohranja njegovo glasbeno dediščino.

V svetu, kjer besede pogosto ostanejo neizrečene, je takšen poklon opomnik, kako pomembno je, da hvaležnost izrazimo, dokler še lahko.

Dejan Vunjak Brendi slovenska glasba družina spomini
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

