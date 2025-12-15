Dejan in Patricija: njuna pravljica se nadaljuje z deklico

Dejan Ponikvar in Patricija Salobir sta obiskala studio POP IN in podoživela nepozabne trenutke, ki so ju povezali že pred leti.

Ljubezen, ki traja več kot sezono

Dejan in Patricija sta v pogovoru priznala, da njuna ljubezenska zgodba še vedno traja in se razvija. "Letos smo spisali novo poglavje naše pravljice," je dejal Dejan. Marca sta namreč postala starša prečudovite deklice. "To je najina Hajdi. Prej nisva spala zaradi ljubezni, zdaj pa zaradi otročička," je hudomušno dodala Patricija.

Nepozabni trenutki na snemanju

Med snemanjem finalne oddaje sta Dejan in Patricija podoživela nekatere izmed najlepših trenutkov njune zgodbe in ob tem sta izpostavila tudi pomen iskrenosti in zaupanja v odnosih. Patricija je poudarila: "Vse se zgodi z razlogom. Lahko se zgodijo čudovite stvari – ne le ljubezen, ampak tudi pravi prijatelji." Par se je strinjal, da je ključno, da se v vsakem odnosu cenijo trenutki, ki jih preživita skupaj, in da se vsak izziv obravnava kot priložnost za rast.

Nasveti za nove kandidate