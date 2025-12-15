Bibaleze.si
Dejan in Patricija: njuna pravljica se nadaljuje z deklico

B.R.
Svet slavnih
15. 12. 2025

Dejan Ponikvar in Patricija Salobir sta s svojo ljubeznijo spisala prelep epilog sedmi sezoni šova Ljubezen po domače, svojo ljubezen pa sta nadgradila tudi s hčerko.

patricija

Dejan Ponikvar in Patricija Salobir sta obiskala studio POP IN in podoživela nepozabne trenutke, ki so ju povezali že pred leti.

Ljubezen, ki traja več kot sezono

Dejan in Patricija sta v pogovoru priznala, da njuna ljubezenska zgodba še vedno traja in se razvija. "Letos smo spisali novo poglavje naše pravljice," je dejal Dejan. Marca sta namreč postala starša prečudovite deklice. "To je najina Hajdi. Prej nisva spala zaradi ljubezni, zdaj pa zaradi otročička," je hudomušno dodala Patricija.

Nepozabni trenutki na snemanju

Med snemanjem finalne oddaje sta Dejan in Patricija podoživela nekatere izmed najlepših trenutkov njune zgodbe in ob tem sta izpostavila tudi pomen iskrenosti in zaupanja v odnosih. Patricija je poudarila: "Vse se zgodi z razlogom. Lahko se zgodijo čudovite stvari – ne le ljubezen, ampak tudi pravi prijatelji." Par se je strinjal, da je ključno, da se v vsakem odnosu cenijo trenutki, ki jih preživita skupaj, in da se vsak izziv obravnava kot priložnost za rast.

Nasveti za nove kandidate

Na koncu pogovora sta svetovala tistim, ki razmišljajo o sodelovanju v podobnih oddajah. Oba sta poudarila, da se ni treba bati prijave in da so izkušnje lahko zelo pozitivne, saj ne gre le za iskanje ljubezni, ampak tudi za spoznavanje samega sebe in novih prijateljev. Poglejte si celoten prispevek:

Ljubezen po domače Dejan Ponikvar Patricija Salobir POP IN otroci
