Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju

B.R.
Svet slavnih 0
25. 01. 2026 03.08

Odkrijte osupljivo zgodbo Matthewa DeMeritta, igralca, ki se je rodil brez nog in je s svojim edinstvenim gibanjem na rokah dal življenje ikoničnemu liku E. T.-ju. Njegova izjemna sposobnost je filmskemu junaku vdahnila prepričljivo in pristno gibanje, ki ga animatronika tistega časa ni mogla doseči, kar je pustilo neizbrisen pečat v filmski zgodovini.

Matthew DeMeritt

Vendar pa je za tem nepozabnim likom ena izjemna človeška zgodba, v kateri ima ključno vlogo Matthew DeMeritt, igralec, rojen brez nog, ki je liku E. T.-ja vdihnil naravno in človeško gibanje, zaradi česar je lik na velikem platnu deloval prepričljivo in pristno. Matthew je bil ključni igralec, ki je fizično izvajal prizore E. T.-ja, ki so zahtevali hojo ali premikanje v širšem kadru.

Igralec z edinstveno sposobnostjo

Matthew DeMeritt se je rodil brez nog, vendar je že kot otrok razvil izjemno sposobnost gibanja na rokah. To nenavadno, a zelo fluidno gibanje je pritegnilo pozornost snemalne ekipe filma, ki je iskala nekoga, ki bi liku E. T.-ja dal avtentično, rahlo nerodno hojo – nekaj, česar animatronika tistega časa ni mogla prepričljivo posnemati. Takrat 12-letni Matthew je na testu navdušil ekipo, ki ga je takoj vključila v snemanje prizorov, kjer je bil E. T. v gibanju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V kostumu, ki je oživil vesoljčka

Kostum E. T.-ja je bil visok približno 1,2 metra in izdelan iz težke gume ter penastega materiala. Notranjost je bila tesna, vidljivost omejena, a Matthew je kljub temu lahko nadziral E. T.-jevo hojo, padce in premike, kar je ustvarilo značilen, malo neroden, a humoren način gibanja lika. Prizori, kjer E. T. bere knjigo ali se premika okoli kuhinjske mize, so zaradi njegovega edinstvenega gibanja videti povsem naravno.

Matthew DeMeritt januarja 2026
Matthew DeMeritt januarja 2026FOTO: Profimedia
Šestletnik zasenčil hollywoodske zvezde
Matthew DeMeritt E.T. filmski lik igralec brez nog ustvarjanje E.T.-ja filmi 80-ih E.T. filmska zgodovina legendarni liki
