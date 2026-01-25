Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju

Vendar pa je za tem nepozabnim likom ena izjemna človeška zgodba, v kateri ima ključno vlogo Matthew DeMeritt, igralec, rojen brez nog, ki je liku E. T.-ja vdihnil naravno in človeško gibanje, zaradi česar je lik na velikem platnu deloval prepričljivo in pristno. Matthew je bil ključni igralec, ki je fizično izvajal prizore E. T.-ja, ki so zahtevali hojo ali premikanje v širšem kadru.

Igralec z edinstveno sposobnostjo

Matthew DeMeritt se je rodil brez nog, vendar je že kot otrok razvil izjemno sposobnost gibanja na rokah. To nenavadno, a zelo fluidno gibanje je pritegnilo pozornost snemalne ekipe filma, ki je iskala nekoga, ki bi liku E. T.-ja dal avtentično, rahlo nerodno hojo – nekaj, česar animatronika tistega časa ni mogla prepričljivo posnemati. Takrat 12-letni Matthew je na testu navdušil ekipo, ki ga je takoj vključila v snemanje prizorov, kjer je bil E. T. v gibanju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V kostumu, ki je oživil vesoljčka

Kostum E. T.-ja je bil visok približno 1,2 metra in izdelan iz težke gume ter penastega materiala. Notranjost je bila tesna, vidljivost omejena, a Matthew je kljub temu lahko nadziral E. T.-jevo hojo, padce in premike, kar je ustvarilo značilen, malo neroden, a humoren način gibanja lika. Prizori, kjer E. T. bere knjigo ali se premika okoli kuhinjske mize, so zaradi njegovega edinstvenega gibanja videti povsem naravno.