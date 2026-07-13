Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Po družinski drami zdaj najlepša novica za skakalnega šampiona

S.B.
Svet slavnih 0
13. 07. 2026 08.35

Poljski smučarski skakalec Dawid Kubacki in njegova žena Marta sta doživela nov nepozaben življenjski trenutek. Družina se je razveselila rojstva tretjega otroka, prvega sina, ki sta mu dala ime Mikoaj.

Anže Lanišek

Veselo novico je na družbenih omrežjih delila Marta Kubacka, ki je razkrila, da je deček na svet prijokal nekoliko prej, kot so pričakovali. Kljub prezgodnjemu rojstvu je poudarila, da je sin zdrav, močan in da vsak dan napreduje. Ob tem je zapisala, da doma nanj že nestrpno čakata starejši sestri Zuzanna in Maja.

Za družino Kubacki je to še en čustven mejnik po zahtevnem obdobju pred nekaj leti, ko se je Marta spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami. Takrat je Dawid zaradi ženinega zdravstvenega stanja predčasno končal sezono svetovnega pokala in se povsem posvetil družini. Po uspešnem okrevanju se je vrnil na skakalnice in večkrat poudaril, kako pomembna sta mu podpora najbližjih ter zdravje družine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kubacki, eden najuspešnejših poljskih smučarskih skakalcev zadnjega desetletja, je zdaj pred novim izzivom, usklajevanjem športne kariere z življenjem očeta treh otrok. Novica o rojstvu sina je med navijači in športnimi kolegi naletela na številne čestitke in lepe želje.

Ob rojstvu Mikoaja se je družina povečala na pet članov, Kubacki pa je še enkrat dokazal, da so največje zmage pogosto tiste, ki se zgodijo daleč od športnih prizorišč.

Vir: Onet.pl

Dawid Kubacki smučarski skoki rojstvo otroka družinsko življenje znani starši
Prejšnji članek
Prehrana v nosečnosti

7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti

Naslednji članek
Svet slavnih

Zvezdnica priznala: "Dolgo sem bila prepričana, da nočem otrok"

Zadovoljna.si Lepa Slovenka se bo kmalu razveselila prvega otroka
Bibaleze.si Veselje v znani mariborski družini
Zadovoljna.si Znana Slovenka postala mamica, razveselila se je sina
Bibaleze.si Pred leti je osvojil Slovenke, zdaj ga je osrečil prihod sina
24ur.com David Guetta se je razveselil tretjega otroka: Ljubezen je v zraku
24ur.com Štefan Hadalin delil prve fotografije prvorojenca Frana
Bibaleze.si Jan Kozamernik postal oče. Poglejte, kakšno prikupno ime je dal sinčku
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1798