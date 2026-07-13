Po družinski drami zdaj najlepša novica za skakalnega šampiona

Veselo novico je na družbenih omrežjih delila Marta Kubacka, ki je razkrila, da je deček na svet prijokal nekoliko prej, kot so pričakovali. Kljub prezgodnjemu rojstvu je poudarila, da je sin zdrav, močan in da vsak dan napreduje. Ob tem je zapisala, da doma nanj že nestrpno čakata starejši sestri Zuzanna in Maja.

Za družino Kubacki je to še en čustven mejnik po zahtevnem obdobju pred nekaj leti, ko se je Marta spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami. Takrat je Dawid zaradi ženinega zdravstvenega stanja predčasno končal sezono svetovnega pokala in se povsem posvetil družini. Po uspešnem okrevanju se je vrnil na skakalnice in večkrat poudaril, kako pomembna sta mu podpora najbližjih ter zdravje družine.