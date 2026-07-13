Po družinski drami zdaj najlepša novica za skakalnega šampiona

Veselo novico je na družbenih omrežjih delila Marta Kubacka, ki je razkrila, da je deček na svet prijokal nekoliko prej, kot so pričakovali. Kljub prezgodnjemu rojstvu je poudarila, da je sin zdrav, močan in da vsak dan napreduje. Ob tem je zapisala, da doma nanj že nestrpno čakata starejši sestri Zuzanna in Maja.
Za družino Kubacki je to še en čustven mejnik po zahtevnem obdobju pred nekaj leti, ko se je Marta spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami. Takrat je Dawid zaradi ženinega zdravstvenega stanja predčasno končal sezono svetovnega pokala in se povsem posvetil družini. Po uspešnem okrevanju se je vrnil na skakalnice in večkrat poudaril, kako pomembna sta mu podpora najbližjih ter zdravje družine.
Kubacki, eden najuspešnejših poljskih smučarskih skakalcev zadnjega desetletja, je zdaj pred novim izzivom, usklajevanjem športne kariere z življenjem očeta treh otrok. Novica o rojstvu sina je med navijači in športnimi kolegi naletela na številne čestitke in lepe želje.
Ob rojstvu Mikoaja se je družina povečala na pet članov, Kubacki pa je še enkrat dokazal, da so največje zmage pogosto tiste, ki se zgodijo daleč od športnih prizorišč.
Vir: Onet.pl
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV