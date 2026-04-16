Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Oče na odru, hči v množici in kratek pogled, ki je povedal več kot tisoč besed

S.B.
Svet slavnih 0
16. 04. 2026 04.00

Tudi največji svetovni didžeji imajo med nastopi trenutke, ki jih popolnoma razorožijo. Prav to se je zgodilo Davidu Guetti med njegovim letošnjim nastopom na festivalu Coachella, ko je sredi eksplozije luči, glasbe in navdušene množice opazil zelo znan obraz, svojo hčerko Angie.

David Guetta

V trenutku, ko je globalni superzvezdnik elektronske glasbe, David Guetta pogledal v občinstvo, je zagledal svojo hčerko Angie, kako se sproščeno zabava in uživa v glasbi. Prav ta nepričakovani družinski prizor je poskrbel za enega najbolj izjemnih trenutkov večera, ki je med oboževalci hitro postal viralen.

Posnetki na družbenih omrežjih kažejo, da je Guetto ta prizor iskreno ganil, saj je za nekaj sekund pokazal, kako ponosen in srečen oče je in kako zelo se je razveselil svoje hčerke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov nastop je bil sicer eden od bolj odmevnih na letošnji Coachelli, še posebej zaradi presenečenja z Jennifer Lopez, ki se mu je pridružila na odru. A ravno družinski trenutek z Angie je med številnimi oboževalci pustil najmočnejši pečat.

Njegov nastop je bil sicer eden bolj odmevnih na letošnji Coachelli, še posebej zaradi presenečenja z Jennifer Lopez, ki se mu je pridružila na odru.
FOTO: Profimedia

Čeprav je bil nastop Davida Guette poln svetlobnih učinkov in festivalskega vrveža, je prav ta kratek trenutek v množici zasenčil vse ostalo. Ko je zagledal svojo hčerko, je za hip obstal v čustvenem trenutku, ki je pokazal, da tudi največje svetovne zvezde na koncu vsega ostanejo predvsem starši. Prav takšni prizori pa dajejo festivalom tisto pravo človeško toplino.

David Guetta Coachella hčerka Angie družinski trenutek glasbeni festival
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647