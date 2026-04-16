Oče na odru, hči v množici in kratek pogled, ki je povedal več kot tisoč besed

V trenutku, ko je globalni superzvezdnik elektronske glasbe, David Guetta pogledal v občinstvo, je zagledal svojo hčerko Angie, kako se sproščeno zabava in uživa v glasbi. Prav ta nepričakovani družinski prizor je poskrbel za enega najbolj izjemnih trenutkov večera, ki je med oboževalci hitro postal viralen.
Posnetki na družbenih omrežjih kažejo, da je Guetto ta prizor iskreno ganil, saj je za nekaj sekund pokazal, kako ponosen in srečen oče je in kako zelo se je razveselil svoje hčerke.
Njegov nastop je bil sicer eden od bolj odmevnih na letošnji Coachelli, še posebej zaradi presenečenja z Jennifer Lopez, ki se mu je pridružila na odru. A ravno družinski trenutek z Angie je med številnimi oboževalci pustil najmočnejši pečat.
Čeprav je bil nastop Davida Guette poln svetlobnih učinkov in festivalskega vrveža, je prav ta kratek trenutek v množici zasenčil vse ostalo. Ko je zagledal svojo hčerko, je za hip obstal v čustvenem trenutku, ki je pokazal, da tudi največje svetovne zvezde na koncu vsega ostanejo predvsem starši. Prav takšni prizori pa dajejo festivalom tisto pravo človeško toplino.
