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Ob dnevu očetov sta poslala jasno sporočilo sinu Brooklynu

S.B.
Svet slavnih 0
22. 06. 2026 10.07

Dan očetov je v družini Beckham letos minil v znamenju ljubezni, nostalgije in morda tudi tihega poskusa sprave. Kljub večmesečnim poročanjem o napetih odnosih z najstarejšim sinom Brooklynom Beckhamom sta David in Victoria Beckham v svojih javnih objavah jasno pokazala, da ostaja pomemben del družine.

David in Victoria Beckham

Nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham je na Instagramu delil serijo družinskih fotografij vseh štirih otrok, Brooklyna, Romea, Cruza in Harper, ter ob tem zapisal: "Biti oče je moje najpomembnejše delo. Vse vas imam rad in hvala mamici Victorii Beckham, da nama je podarila tako čudovito družino." V objavi je poudaril, da je očetovstvo njegova največja življenjska vloga.

Tudi Victoria Beckham je možu namenila ganljivo voščilo. Ob fotografiji Davida z otroki je zapisala: "David, resnično si najboljši očka. Tvoj največji dosežek so bili vedno najini čudoviti otroci in zelo te imamo radi. Vesel dan očetov."

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Posebno sporočilo Brooklynu?

Pozornost javnosti je pritegnilo predvsem dejstvo, da sta oba starša med fotografijami izpostavila tudi Brooklyna Beckhama, čeprav naj bi bili odnosi v družini že dlje časa napeti. Več tujih medijev je njuni objavi označilo kot nekakšno 'oljčno vejico' oziroma javni izraz ljubezni in podpore sinu, s katerim naj bi bili v zadnjih mesecih odtujeni.

Družinski spor naj bi po poročanju tujih medijev trajal že vse od Brooklynove poroke z igralko in bogato dedinjo Nicolo Peltz leta 2022, v začetku letošnjega leta pa je Brooklyn javno spregovoril o odtujenosti od staršev. Med drugim je dejal, da si trenutno ne želi sprave, mediji pa so poročali tudi o številnih nesoglasjih znotraj družine.

Nicola Peltz naj bi bila jabolko spora v družini Beckham.
Nicola Peltz naj bi bila jabolko spora v družini Beckham.FOTO: Profimedia

Kljub sporom ostaja ljubezen

Čeprav Brooklyn na očetovo objavo ni javno odgovoril, so številni opazovalci prepričani, da sta David in Victoria z vključitvijo fotografij vseh štirih otrok želela poslati jasno sporočilo: ne glede na nesoglasja ostaja družina na prvem mestu.

V času, ko se v javnosti pogosto govori predvsem o sporih in razhajanjih, sta Beckhamova na dan očetov pokazala drugo plat zgodbe. Njuni objavi sta bili predvsem izraz ponosa na otroke in opomnik, da starševska ljubezen ne izgine niti takrat, ko odnosi postanejo zapleteni.

"Vse vas imam rad," je zapisal David Beckham. Kratek stavek, ki je letos odmeval precej glasneje kot običajno.

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