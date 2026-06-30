Beckham svoji mami predstavil Đokovića

David Beckham je tekme spremljal iz prestižne kraljeve lože na osrednjem igrišču, kjer se vsako leto zberejo številne znane osebnosti iz sveta športa, glasbe in filma. Tokrat je bil med njimi skupaj s svojo mamo, s katero redno obiskuje Wimbledon.

Po poročanju tujih medijev je Beckham po koncu tekem svojo mamo osebno predstavil Novaku Đokoviću, enemu največjih teniških igralcev vseh časov. Fotografija srečanja je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, Beckham pa je ob tem zapisal, da svoje mame "še nikoli ni videl tako nasmejane".

Đoković je tisti dan nastopil v večernem dvoboju na osrednjem igrišču, kjer je nadaljeval svoj nastop na turnirju, medtem ko so tribune polnile številne znane osebnosti.