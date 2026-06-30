Beckham svoji mami predstavil Đokovića

David Beckham je tekme spremljal iz prestižne kraljeve lože na osrednjem igrišču, kjer se vsako leto zberejo številne znane osebnosti iz sveta športa, glasbe in filma. Tokrat je bil med njimi skupaj s svojo mamo, s katero redno obiskuje Wimbledon.
Srečanje z Đokovićem
Po poročanju tujih medijev je Beckham po koncu tekem svojo mamo osebno predstavil Novaku Đokoviću, enemu največjih teniških igralcev vseh časov. Fotografija srečanja je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, Beckham pa je ob tem zapisal, da svoje mame "še nikoli ni videl tako nasmejane".
Đoković je tisti dan nastopil v večernem dvoboju na osrednjem igrišču, kjer je nadaljeval svoj nastop na turnirju, medtem ko so tribune polnile številne znane osebnosti.
Kraljevska loža polna zvezdnikov
Poleg Beckhama so bili v Royal Boxu prisotni še številni znani gostje, med njimi igralec Mark Rylance in pevec Ronan Keating. Wimbledon tradicionalno velja za enega najbolj prestižnih športnih dogodkov na svetu, kjer se šport prepleta z družabnim in medijskim dogajanjem.
Beckham si je vzel čas kljub obveznostim
Beckham se je sicer v zadnjih tednih udeleževal tudi tekem nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, vendar si je vzel čas za obisk Wimbledona, kar kaže na njegovo dolgoletno povezanost s turnirjem.
Kot nekdanji nogometaš Manchester Uniteda in Reala Madrida ter danes poslovnež in solastnik kluba Inter Miami ostaja ena najbolj prepoznavnih športnih osebnosti na svetu.
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