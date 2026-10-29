Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom

S.B.
Svet slavnih 0
29. 10. 2026 10.48

Nogometni zvezdnik David Beckham je poskrbel za prav poseben trenutek v življenju mladega oboževalca Huddyja, dečka z Downovim sindromom. Po srečanju v Miamiju je na družbenih omrežjih objavil kolaž fotografij, ob katerih ni skrival navdušenja nad svojim mladim gostom.

david beckham
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

"Nocoj je bil za vse nas v Miamiju večer, ki si ga bomo zapomnili. Obiskal nas je prav poseben gost z največjim nasmehom in najtoplejšim srcem," je zapisal nekdanji angleški reprezentant. 

Zahvalil se je tudi Huddyjevi mami, očetu in bratoma, ker so z njimi delili te posebne trenutke, ter dodal, da je bil tudi sam zelo vesel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Huddy je komaj čakal na srečanje s svojim idolom

Huddyjeva mama Melanie Droubay na družbenih omrežjih deli utrinke iz družinskega življenja, med drugim tudi zgodbe svojega sina, ki ima Downov sindrom. Na svojem profilu je pred potovanjem v Miami razkrila, da se družina odpravlja na srečanje z Beckhamom, ki ga Huddy ljubkovalno imenuje gospod David.

"Komaj čakam, da ga spoznam," je bilo bistvo navdušenja, ki ga je mama opisala v objavi pred potovanjem. Družina se je veselila tudi obiska tekme kluba Inter Miami, ki je v lasti tudi Davida Beckhama. 

Melanie je omenila možnost, da bi Huddy na igrišče stopil skupaj z nogometaši, če bi se načrti uresničili.

Po srečanju je Beckham sam objavil fotografije in zapisal, kako poseben gost ga je obiskal. Njegove besede so pokazale, da je bil tudi zanj to večer, ki si ga bo zapomnil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Več kot le fotografija z nogometnim zvezdnikom

Za mladega ljubitelja nogometa je srečanje z enim najbolj prepoznavnih nogometnih imen na svetu gotovo poseben spomin. Takšni trenutki imajo za otroke in njihove družine lahko velik pomen, še posebej kadar gre za izkušnjo, o kateri so dolgo sanjali.

Beckham je s svojo objavo delil delček tega srečanja tudi s svojimi sledilci.

Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
Preberi še
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
David Beckham Downov sindrom Inter Miami otroške sanje družina
Prejšnji članek
Šola in splet

Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?

Naslednji članek
Svet slavnih

Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza

Moskisvet.com Ne boste verjeli, kaj danes počne David Beckham
Zadovoljna.si Zvezdnik brez sramu pokazal čustva kar sredi ulice
Zadovoljna.si Prstan, ki je dvignil prah: ali je mladi Beckham res zaročen?
24ur.com Beckhamov sin je na počitnicah na Lopudu odigral legendarno uspešnico
Moskisvet.com David Beckham povsem na tleh, izgubil je ljubo osebo
Moskisvet.com Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
24ur.com Pique z objavo fotografije s svojo Claro ponovno razjezil sledilce
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014