David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom

Zahvalil se je tudi Huddyjevi mami, očetu in bratoma, ker so z njimi delili te posebne trenutke, ter dodal, da je bil tudi sam zelo vesel.

"Nocoj je bil za vse nas v Miamiju večer, ki si ga bomo zapomnili. Obiskal nas je prav poseben gost z največjim nasmehom in najtoplejšim srcem," je zapisal nekdanji angleški reprezentant.

Huddyjeva mama Melanie Droubay na družbenih omrežjih deli utrinke iz družinskega življenja, med drugim tudi zgodbe svojega sina, ki ima Downov sindrom. Na svojem profilu je pred potovanjem v Miami razkrila, da se družina odpravlja na srečanje z Beckhamom, ki ga Huddy ljubkovalno imenuje gospod David.

"Komaj čakam, da ga spoznam," je bilo bistvo navdušenja, ki ga je mama opisala v objavi pred potovanjem. Družina se je veselila tudi obiska tekme kluba Inter Miami, ki je v lasti tudi Davida Beckhama.

Melanie je omenila možnost, da bi Huddy na igrišče stopil skupaj z nogometaši, če bi se načrti uresničili.

Po srečanju je Beckham sam objavil fotografije in zapisal, kako poseben gost ga je obiskal. Njegove besede so pokazale, da je bil tudi zanj to večer, ki si ga bo zapomnil.