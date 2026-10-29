David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom

"Nocoj je bil za vse nas v Miamiju večer, ki si ga bomo zapomnili. Obiskal nas je prav poseben gost z največjim nasmehom in najtoplejšim srcem," je zapisal nekdanji angleški reprezentant.
Zahvalil se je tudi Huddyjevi mami, očetu in bratoma, ker so z njimi delili te posebne trenutke, ter dodal, da je bil tudi sam zelo vesel.
Huddy je komaj čakal na srečanje s svojim idolom
Huddyjeva mama Melanie Droubay na družbenih omrežjih deli utrinke iz družinskega življenja, med drugim tudi zgodbe svojega sina, ki ima Downov sindrom. Na svojem profilu je pred potovanjem v Miami razkrila, da se družina odpravlja na srečanje z Beckhamom, ki ga Huddy ljubkovalno imenuje gospod David.
"Komaj čakam, da ga spoznam," je bilo bistvo navdušenja, ki ga je mama opisala v objavi pred potovanjem. Družina se je veselila tudi obiska tekme kluba Inter Miami, ki je v lasti tudi Davida Beckhama.
Melanie je omenila možnost, da bi Huddy na igrišče stopil skupaj z nogometaši, če bi se načrti uresničili.
Po srečanju je Beckham sam objavil fotografije in zapisal, kako poseben gost ga je obiskal. Njegove besede so pokazale, da je bil tudi zanj to večer, ki si ga bo zapomnil.
Več kot le fotografija z nogometnim zvezdnikom
Za mladega ljubitelja nogometa je srečanje z enim najbolj prepoznavnih nogometnih imen na svetu gotovo poseben spomin. Takšni trenutki imajo za otroke in njihove družine lahko velik pomen, še posebej kadar gre za izkušnjo, o kateri so dolgo sanjali.
Beckham je s svojo objavo delil delček tega srečanja tudi s svojimi sledilci.
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