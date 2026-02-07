Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet

Dave Bautista je bil v svojih zgodnjih tridesetih letih popolnoma brez denarja, kljub trdemu delu kot varnostnik v nočnih klubih v Washingtonu, D. C. Kot so zapisali na spletni strani GQ UK , si je moral izposoditi denar pri sodelavcu, da bi lahko kupil božična darila za svoje otroke. Ta izkušnja ga je globoko prizadela. Zvezdnik je priznal, da je občutil sram in nemoč, ker ni mogel poskrbeti za svoje najbližje, a prav ta občutek ga je prisilil, da najde izhod iz težav.

Zaradi želje, da bi svoji družini zagotovil boljšo prihodnost, se je igralec odločil poskusiti v profesionalnem wrestlingu. Brez formalne izobrazbe in finančnih sredstev je začutil, da mora uporabiti vsak izziv kot motivacijo. Kot je sam priznal za USA Network, je bil sprva zavrnjen, a je vsak "ne" uporabil kot spodbudo, da bi dokazal, da si njegova družina zasluži boljše življenje.

Bautista je začel svojo kariero v wrestlingu, najprej v manjših ligah, kjer se je učil discipline, telesne pripravljenosti in zahtevnih prijemov. Njegova vztrajnost ga je kmalu pripeljala do WWE, kjer je osvojil več naslovov prvaka in postal globalna zvezda. Toda za Bautisto je bil uspeh vedno povezan z otrokoma in partnerko – vsaka zmaga in vsak nastop sta pomenila korak k stabilnejši in boljši družinski prihodnosti.

Njegova karizma in fizična prisotnost sta ga nato pripeljali tudi v filmski svet, kjer je najbolj znan po vlogi Draxa v Marvelovih "Guardians of the Galaxy". Bautista pogosto poudarja, da ga je družina naučila discipline, vztrajnosti in odgovornosti, vrednot, ki jih danes izkazuje tako v ringu kot na filmskem platnu.

Bautista je bil v življenju poročen trikrat:

S prvo ženo Glendo (poročen 1990–1998) ima dve hčerki: Keilani (rojena 1990) in Athena (rojena 1992). Keilani ima sama dva sinova, zaradi česar je Bautista že dedek.

Z drugo ženo Angie (poročen 1998–2006) ima sina Oliverja.

Tretja žena je bila Sarah Jade (poročen 2015, zveza končana 2019).