Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet

B.R.
Svet slavnih 0
07. 02. 2026 03.35

Dave Bautista, danes svetovno znan kot zvezda WWE in Marvelovih filmov, je imel svojo pot do uspeha vse prej kot lahko. Preden je postal profesionalni borec in hollywoodski igralec, se je znašel v hudi finančni stiski, ki ga je skoraj zlomila – a ga je hkrati motivirala, da poskrbi za svojo družino.

Dave Bautista

Dave Bautista je bil v svojih zgodnjih tridesetih letih popolnoma brez denarja, kljub trdemu delu kot varnostnik v nočnih klubih v Washingtonu, D. C. Kot so zapisali na spletni strani GQ UK, si je moral izposoditi denar pri sodelavcu, da bi lahko kupil božična darila za svoje otroke. Ta izkušnja ga je globoko prizadela. Zvezdnik je priznal, da je občutil sram in nemoč, ker ni mogel poskrbeti za svoje najbližje, a prav ta občutek ga je prisilil, da najde izhod iz težav.

Dave Bautista je zaslovel z vlogo v franšizi Varuhi vesolja.
Dave Bautista je zaslovel z vlogo v franšizi Varuhi vesolja. FOTO: Profimedia

Zaradi želje, da bi svoji družini zagotovil boljšo prihodnost, se je igralec odločil poskusiti v profesionalnem wrestlingu. Brez formalne izobrazbe in finančnih sredstev je začutil, da mora uporabiti vsak izziv kot motivacijo. Kot je sam priznal za USA Network, je bil sprva zavrnjen, a je vsak "ne" uporabil kot spodbudo, da bi dokazal, da si njegova družina zasluži boljše življenje.

Bautista je začel svojo kariero v wrestlingu, najprej v manjših ligah, kjer se je učil discipline, telesne pripravljenosti in zahtevnih prijemov. Njegova vztrajnost ga je kmalu pripeljala do WWE, kjer je osvojil več naslovov prvaka in postal globalna zvezda. Toda za Bautisto je bil uspeh vedno povezan z otrokoma in partnerko – vsaka zmaga in vsak nastop sta pomenila korak k stabilnejši in boljši družinski prihodnosti.

Njegova karizma in fizična prisotnost sta ga nato pripeljali tudi v filmski svet, kjer je najbolj znan po vlogi Draxa v Marvelovih "Guardians of the Galaxy". Bautista pogosto poudarja, da ga je družina naučila discipline, vztrajnosti in odgovornosti, vrednot, ki jih danes izkazuje tako v ringu kot na filmskem platnu.

Bautista je bil v življenju poročen trikrat:

S prvo ženo Glendo (poročen 1990–1998) ima dve hčerki: Keilani (rojena 1990) in Athena (rojena 1992). Keilani ima sama dva sinova, zaradi česar je Bautista že dedek.

Z drugo ženo Angie (poročen 1998–2006) ima sina Oliverja.

Tretja žena je bila Sarah Jade (poročen 2015, zveza končana 2019).

Sin Jasmina Stavrosa pretepen in oropan v Kolumbiji: ostal brez denarja, dokumentov in telefona
Preberi še
Sin Jasmina Stavrosa pretepen in oropan v Kolumbiji: ostal brez denarja, dokumentov in telefona
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dave Bautista zvezdnik uspeh družina wrestling
Naslednji članek
Svet slavnih

Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522