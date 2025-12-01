Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Priljubljena pevka razkrila, kako preživlja božične večere

B.R.
Svet slavnih 0
01. 12. 2025 02.41

Božični prazniki so čas družine, topline in skupnih trenutkov, ki ostanejo v spominu za vse življenje. Za hrvaško pevko Danijelo Martinović so prazniki vedno pomenili predvsem družino – priložnost, da se zberejo najbližji, delijo smeh, tradicijo in drobne trenutke veselja.

Danijela Martinović

Pevka Danijela Martinović je pojasnila, da so njeni božični prazniki vedno povezani z družino. Ne glede na to, kje se je v tistem času nahajala ali kje je nastopala, se je vedno trudila priti domov, da bi božične dni preživela z najbližjimi – bodisi na božični večer bodisi na sam božični dan. Poudarila je, da je bilo tako skozi vsa leta in da bo tako tudi do konca njenega življenja: "Moji božični dnevi so vedno povezani z mojo družino. Ne glede na to, kje sem v teh dneh, ali nastopam na katerem koli koncu države, se vedno trudim priti domov, da smo skupaj – bodisi na sveti večer bodisi na božič," je dejala za hrvaški Story.

Dodala je še, da je zelo hvaležna, da so v njeni družini še vedno vsi živi, da lahko praznike preživi z vsemi: "Zelo sem hvaležna, da so v moji družini še vedno vsi tukaj, da se lahko objamemo, drug drugemu podarimo kakšno drobno pozornost in se skupaj zberemo ob družinski mizi, kjer nas pričakajo dobrote, ki jih z ogromno ljubezni pripravi moja mama." Poudarila je, da so ti trenutki najdragocenejši, saj ustvarjajo občutek povezanosti in domačnosti.

Za konec je še dodala, da je letošnji božični čas zanjo še posebej poseben, saj bo nastopila v svojem rodnem mestu Splitu, kar ji omogoča, da bo takoj po koncertu odšla domov in praznično noč preživela s svojimi najdražjimi.

Hrvaška zvezdnica s čustveno objavo ganila oboževalce: 'Moj superheroj'
Preberi še
Hrvaška zvezdnica s čustveno objavo ganila oboževalce: 'Moj superheroj'
Danijela Martinović Božič Družina Prazniki Družinski večer zvezdnica
Sorodni članki
Severina razkrila redek prizor svoje mame – čustven video ganil javnost
Svet slavnih

Severina razkrila redek prizor svoje mame – čustven video ganil javnost

Hrvaška zvezdnica iskreno o odnosu z mamo
Novice

Hrvaška zvezdnica iskreno o odnosu z mamo

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
novice Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
šport Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
popin Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Vizita.si Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Okusno.je Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Zadovoljna.si 3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Moskisvet.com Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Bibaleze.si Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Cekin.si Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Dominvrt.si Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Okusno.je Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329