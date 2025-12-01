Priljubljena pevka razkrila, kako preživlja božične večere

Pevka Danijela Martinović je pojasnila, da so njeni božični prazniki vedno povezani z družino. Ne glede na to, kje se je v tistem času nahajala ali kje je nastopala, se je vedno trudila priti domov, da bi božične dni preživela z najbližjimi – bodisi na božični večer bodisi na sam božični dan. Poudarila je, da je bilo tako skozi vsa leta in da bo tako tudi do konca njenega življenja: "Moji božični dnevi so vedno povezani z mojo družino. Ne glede na to, kje sem v teh dneh, ali nastopam na katerem koli koncu države, se vedno trudim priti domov, da smo skupaj – bodisi na sveti večer bodisi na božič," je dejala za hrvaški Story.

Dodala je še, da je zelo hvaležna, da so v njeni družini še vedno vsi živi, da lahko praznike preživi z vsemi: "Zelo sem hvaležna, da so v moji družini še vedno vsi tukaj, da se lahko objamemo, drug drugemu podarimo kakšno drobno pozornost in se skupaj zberemo ob družinski mizi, kjer nas pričakajo dobrote, ki jih z ogromno ljubezni pripravi moja mama." Poudarila je, da so ti trenutki najdragocenejši, saj ustvarjajo občutek povezanosti in domačnosti.

Za konec je še dodala, da je letošnji božični čas zanjo še posebej poseben, saj bo nastopila v svojem rodnem mestu Splitu, kar ji omogoča, da bo takoj po koncertu odšla domov in praznično noč preživela s svojimi najdražjimi.