Le redki bi jo prepoznali: danes je ena najbolj znanih hrvaških pevk

Pevka je zapisala, da njeno ime ni bilo izbrano po naključju. "Pred natanko 55 leti bi svet skoraj dobil deklico z imenom Dilajla. To bi morala biti jaz, saj je moja mama oboževala pesem Toma Jonesa Delilah – My, my, my Delilah... Why, why, why Delilah. Na srečo pa so imeli božji načrti drugačne zamisli in vse se je razpletlo meni v prid," je zapisala ob objavi.
Na avtobusu je njeno mamo pritegnil nežen glas ženske, ki je skušala pomiriti svojo dveletno hčerko. "Danijela, umiri se, prosim. Še malo in prispeli bova."
Prav ta trenutek je, kot pravi pevka, spremenil vse.
"Danijela ... Danijela ... je moja mama najprej ponovila pri sebi, nato še na glas, pobožala trebušček in rekla: 'Ti boš Danijela.'"
Objava je hitro požela številne odzive. Sledilci so ji ob rojstnem dnevu namenili obilico lepih želja, mnogi pa so zapisali, da je na fotografiji iz otroštva že mogoče prepoznati njen značilen nasmeh, ki jo spremlja še danes.
Danijela Martinović ostaja eno najbolj priljubljenih glasbenih imen na Hrvaškem. V desetletjih kariere je nanizala številne uspešnice, nastopila na številnih festivalih in si ustvarila zvesto občinstvo tudi zunaj meja svoje domovine. V zadnjih letih pa z oboževalci vse pogosteje deli tudi bolj osebne trenutke, zaradi katerih jo mnogi doživljajo še bolj pristno.
Čeprav ji življenje ni prizanašalo in je po več kot dvajsetih letih doživela odmeven razhod s Petrom Grašem, je Danijela dokazala, da nikoli ni prepozno za nov začetek. Danes je znova zaljubljena, polna ustvarjalnega zagona in z optimizmom zre v prihodnost. Morda prav zato njen nasmeh na fotografiji iz otroštva deluje tako simbolično. Zdi se, da ga kljub vsem življenjskim vzponom in padcem ni nikoli zares izgubila.
Vir: Showbuzz
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