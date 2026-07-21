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Argentinec izgubil živce, Olmo ostal miren: "Nisem želel biti slab zgled otrokom"

S.B.
Svet slavnih 0
21. 07. 2026 11.00

Po finalu svetovnega prvenstva so v javnost prišli posnetki neprijetnega incidenta, v katerega je bil vpleten španski reprezentant Dani Olmo. Med prerivanjem po tekmi naj bi ga argentinski pomočnik v strokovnem štabu Roberto Ayala udaril v glavo, a Olmo se na provokacijo ni odzval z nasiljem. Prav njegova mirna reakcija je pritegnila veliko pozornosti.

dani olmo

Namesto povračila je ostal miren

Po koncu finala svetovnega prvenstva je bilo na igrišču precej napetosti. V enem od trenutkov je prišlo do prerivanja, v katerem se je znašel tudi Dani Olmo. Posnetki, ki so se kasneje pojavili na družbenih omrežjih, naj bi prikazovali, kako nekdanji argentinski reprezentant in član strokovnega štaba Roberta Ayale fizično stopi proti Olmu in ga udari.

Olmo, ki je bil v tistem trenutku tarča napada, se je odločil drugače. Ni vrnil udarca in ni želel dodatno zaostrovati položaja.

Kasneje je pojasnil, da ni želel biti slab zgled mlajšim generacijam. "Nisem želel biti slab primer našim otrokom," naj bi bila njegova razlaga, zakaj se ni odzval enako agresivno.

Po koncu finala svetovnega prvenstva je bilo na igrišču precej napetosti.
Po koncu finala svetovnega prvenstva je bilo na igrišču precej napetosti. FOTO: Profimedia

Njegova poteza navdušila navijače

Olmova reakcija je hitro postala tema številnih komentarjev. Številni nogometni ljubitelji so pohvalili njegovo zbranost in poudarili, da je pokazal športno vedenje v trenutku, ko bi marsikdo izgubil živce.

Nogometni dvoboji na najvišji ravni pogosto prinesejo ogromno čustev, še posebej po finalih, kjer se mešajo veselje zmagovalcev in razočaranje poražencev. Prav zato so trenutki, ko igralci kljub provokacijam ohranijo mirno kri, še toliko bolj opaženi.

Kdo je Roberto Ayala?

Roberto Ayala velja za eno največjih imen argentinskega nogometa. Nekdanji branilec je bil dolgoletni reprezentant Argentine, po koncu igralske kariere pa se je podal v trenerske vode.

Bil je del strokovnega štaba argentinske reprezentance pod vodstvom selektorja Lionela Scalonija.

Njegovo vedenje po finalu je zaradi posnetkov sprožilo številne kritike, saj so mnogi menili, da bi morali člani strokovnega štaba po velikih tekmah predstavljati zgled igralcem.

Olmova reakcija je hitro postala tema številnih komentarjev.
Olmova reakcija je hitro postala tema številnih komentarjev.FOTO: Adobe Stock

Olmo: igralec, ki ostaja miren tudi pod pritiskom

Dani Olmo je znan kot nogometaš, ki ga odlikujejo tehnična kakovost, inteligenca v igri in sposobnost ohranjanja mirnosti v pomembnih trenutkih.

Španski vezist je svojo kariero gradil tudi v okolju, kjer je bil velik poudarek na disciplini in razvoju značaja. Njegova reakcija po incidentu je zato marsikomu pokazala še eno njegovo plat, ne le kot igralca, ampak tudi kot človeka.

Namesto da bi se zapletel v konflikt, je izbral nadzor nad svojimi čustvi. In prav ta poteza je po finalu postala ena od zgodb, o katerih se govori.

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Ko te spremljajo milijoni: športne zvezde imajo posebno odgovornost

Reakcija Danija Olma po neprijetnem dogodku je odprla tudi širšo razpravo o vlogi vrhunskih športnikov v družbi. Nogometaši, ki nastopajo na največjih svetovnih tekmovanjih, niso zgolj tekmovalci na igrišču, za milijone otrok in mladostnikov po vsem svetu so vzorniki, katerih vedenje pogosto posnemajo.

Prav zato imajo javno izpostavljene osebe, kot so nogometni zvezdniki, veliko odgovornost. Mladi ne spremljajo le njihovih golov, zmag in lovorik, temveč tudi način, kako se odzovejo v težkih trenutkih, ko izgubijo, ko so izzvani ali ko se znajdejo pod velikim pritiskom.

Olmova odločitev, da ni vrnil udarca, ampak je ostal miren, je primer sporočila, ki presega nogomet. Pokazal je, da moč ni vedno v tem, da se odzoveš z enako mero agresije, ampak v sposobnosti nadzorovati svoja čustva in izbrati boljšo pot.

"Otroci gledajo. Učijo se iz vedenja svojih športnih idolov," pogosto poudarjajo strokovnjaki za športno psihologijo. Prav zato so trenutki, ko športniki pokažejo spoštovanje, 'fair play' in zrelost, lahko veliko pomembnejši od samega rezultata na semaforju.

Nogometni zvezdniki imajo namreč edinstveno možnost, da s svojimi dejanji vplivajo na vrednote prihodnjih generacij, da pokažejo, da uspeh ni samo v tem, koliko pokalov osvojiš, ampak tudi v tem, kakšen človek ostaneš ob največjih pritiskih.

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Vir: 24sata.hr

Dani Olmo vzorniki starševstvo športna psihologija nasilje na igrišču
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