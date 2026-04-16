Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.

Na prisrčnem posnetku, ki ga je delila na Instagramu, je Dolores Aveiro skupaj s svojim slavnim vnukom Cristianom Ronaldom Jr ., ki iz leta v leto vse bolj stopa po očetovih stopinjah. Fotografija je med sledilci hitro sprožila val navdušenja, saj redki javni utrinki njunega odnosa vedno znova pokažejo, kako tesna je ta družinska vez.

Že od njegovega rojstva, leta 2010 je babica predstavljala pomemben del njegovega odraščanja, saj je pogosto prisotna ob družinskih praznovanjih, športnih uspehih in zasebnih trenutkih, ki jih družina občasno deli z javnostjo.

Ker je bil Cristiano Ronaldo Jr. velik del otroštva obkrožen z močno družinsko podporo, je Dolores zanj postala ena ključnih oseb, ki mu nudi toplino, stabilnost in občutek pripadnosti.