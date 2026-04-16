Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.

S.B.
Svet slavnih 0
16. 04. 2026 04.00

Družina Cristiana Ronalda je znana po močnih vezeh, tokrat pa je pozornost oboževalcev pritegnila nova fotografija, ki jo je na družbenih omrežjih objavila njegova mama, Dolores Aveiro.

Maria Dolores dos Santos Aveiro

Na prisrčnem posnetku, ki ga je delila na Instagramu, je Dolores Aveiro skupaj s svojim slavnim vnukom Cristianom Ronaldom Jr., ki iz leta v leto vse bolj stopa po očetovih stopinjah. Fotografija je med sledilci hitro sprožila val navdušenja, saj redki javni utrinki njunega odnosa vedno znova pokažejo, kako tesna je ta družinska vez.

Med Dolores in najstarejšim Ronaldovim sinom vlada prav poseben odnos

Že od njegovega rojstva, leta 2010 je babica predstavljala pomemben del njegovega odraščanja, saj je pogosto prisotna ob družinskih praznovanjih, športnih uspehih in zasebnih trenutkih, ki jih družina občasno deli z javnostjo. 

Ker je bil Cristiano Ronaldo Jr. velik del otroštva obkrožen z močno družinsko podporo, je Dolores zanj postala ena ključnih oseb, ki mu nudi toplino, stabilnost in občutek pripadnosti.

Cristiano Ronaldo je že večkrat javno poudaril, da mu je mama skozi najtežje življenjske preizkušnje stala ob strani, od skromnega otroštva na Madeiri do vzpona med največje nogometne zvezdnike sveta. Enake vrednote tesne povezanosti in lojalnosti se danes očitno prenašajo tudi na novo generacijo, predvsem na njegovega najstarejšega sina, ki se vse bolj uveljavlja tudi kot mlad nogometni talent.

Številni oboževalci so ob fotografiji opazili tudi, kako hitro Cristiano Ronaldo Jr. odrašča

Mladi nogometaš, ki že nastopa za portugalske mlajše selekcije, je na posnetku videti samozavesten in zrel, ob babici pa še vedno ohranja tisto sproščeno toplino, ki jo dajejo le najtesnejši družinski odnosi. Prav zato je objava Dolores Aveiro naletela na tako močan odziv, ne le zaradi slavnega priimka, temveč zaradi iskrene bližine, med babico in vnukom, ki jo fotografija izžareva.

Cristiano Ronaldo iskreno o izgubi otroka: Najtežje obdobje mojega življenja
