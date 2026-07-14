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Krščenka se je ob obletnici smrti spomnila svoje botre

S.B.
Svet slavnih 0
14. 07. 2026 10.28

Dve leti po smrti priljubljene ameriške igralke Shannen Doherty njen spomin še vedno živi med ljudmi, ki so jo imeli radi. Med njimi je tudi Cooper London, njena krščenka, ki je ob obletnici njene smrti na Instagramu objavila ganljiv zapis, poln ljubezni, hvaležnosti in spominov na skupne trenutke.

Shannen Doherty

"Dve leti, odkar si zapustila ta svet. Zdaj si z menoj bolj kot kadarkoli prej," je zapisala Cooper in poudarila, da je njena prisotnost v njenem življenju še vedno močno čutna. Namesto klasičnega slovesa je svoje sporočilo napisala kot pogovor z osebo, ki ji je še vedno blizu.

Shannen Doherty je bila njena botra, a iz njenih besed je razvidno, da njun odnos ni bil le formalna vez. Bila ji je pomembna življenjska opora, vzornica in nekdo, s katerim je ustvarila številne nepozabne spomine. "Kako srečna sem, da sem bila tvoja Cooper," je zapisala in dodala, da ji je dala veliko, med drugim vrednote, pogled na življenje in številne skupne dogodivščine.

Cooper se je v zapisu spomnila tako velikih kot majhnih trenutkov, ki so zaznamovali njun odnos. Omenila je njuno ljubezen do športa, druženje z izjemnimi športniki in nepozabne dogodivščine, med drugim surfanje v Kaliforniji. S toplino in humorjem je opisala tudi bolj nenavadne prigode, od trenutka, ko sta se z lasuljami odpravili vohunit za prijateljem, do njunih skupnih potovanj.

Posebej čustven je bil spomin na Havaje, na Kono, kjer sta imeli svojo majhno hišo in skupaj raziskovali otok. Spomnila se je tudi njunega leta, ko sta obe v šali mislili, da se bliža konec, ter trenutkov, ki so se kasneje spremenili v dragocene življenjske spomine.

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Čeprav je bil zapis poln humorja, se je za njim skrivala globoka žalost

Shannen Doherty je julija 2024 umrla po dolgem boju z rakom dojke. Svojo bolezen je več let javno delila in s svojo iskrenostjo mnogim ljudem pokazala, da je mogoče tudi v težkih obdobjih ohraniti pogum, dostojanstvo in voljo do življenja.

Cooper je ob koncu zapisa poudarila, da se od nje ne želi posloviti z običajnimi besedami. "Spet bi rekla počivaj v miru, ampak ti si vedno tukaj z menoj," je zapisala. Zanjo Shannen ni le spomin na preteklost, ampak oseba, katere vpliv in ljubezen ostajata del njenega vsakdana.

Njeno sporočilo je lep opomnik, da nekateri odnosi niso določeni le z družinskimi vezmi, ampak z bližino, zaupanjem in skupnimi trenutki. Shannen Doherty je za milijone ostala nepozabna kot igralka, ki je zaznamovala televizijsko zgodovino, za Cooper London pa predvsem kot ljubljena botra, ki ji je podarila nekaj najdragocenejšega – občutek, da ima v življenju nekoga, ki vedno stoji ob njej.

Shannen Doherty igralstvo družinske vezi obletnica smrti čustveni zapis
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