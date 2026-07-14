Krščenka se je ob obletnici smrti spomnila svoje botre

"Dve leti, odkar si zapustila ta svet. Zdaj si z menoj bolj kot kadarkoli prej," je zapisala Cooper in poudarila, da je njena prisotnost v njenem življenju še vedno močno čutna. Namesto klasičnega slovesa je svoje sporočilo napisala kot pogovor z osebo, ki ji je še vedno blizu.

Shannen Doherty je bila njena botra, a iz njenih besed je razvidno, da njun odnos ni bil le formalna vez. Bila ji je pomembna življenjska opora, vzornica in nekdo, s katerim je ustvarila številne nepozabne spomine. "Kako srečna sem, da sem bila tvoja Cooper," je zapisala in dodala, da ji je dala veliko, med drugim vrednote, pogled na življenje in številne skupne dogodivščine.

Cooper se je v zapisu spomnila tako velikih kot majhnih trenutkov, ki so zaznamovali njun odnos. Omenila je njuno ljubezen do športa, druženje z izjemnimi športniki in nepozabne dogodivščine, med drugim surfanje v Kaliforniji. S toplino in humorjem je opisala tudi bolj nenavadne prigode, od trenutka, ko sta se z lasuljami odpravili vohunit za prijateljem, do njunih skupnih potovanj.

Posebej čustven je bil spomin na Havaje, na Kono, kjer sta imeli svojo majhno hišo in skupaj raziskovali otok. Spomnila se je tudi njunega leta, ko sta obe v šali mislili, da se bliža konec, ter trenutkov, ki so se kasneje spremenili v dragocene življenjske spomine.