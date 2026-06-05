Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Clint Eastwood spregovoril o prepovedanem razmerju z učiteljico

S.B.
Svet slavnih 0
05. 06. 2026 11.51

Clint Eastwood, ena največjih legend Hollywooda, je skozi desetletja poleg izjemne filmske kariere pogosto polnil naslovnice tudi zaradi svojega zasebnega življenja. Njegova romantična zgodovina je bila večkrat predmet medijskih razprav, biografij in špekulacij, saj naj bi imel številna razmerja in osem otrok z različnimi ženskami.

Olivia Wilde, Clint Eastwood

Legendarni ameriški igralec Clint Eastwood je bil javnosti vedno zanimiv zaradi svojega burnega zasebnega življenja in slovesa največjega hollywoodskega zapeljivca, a kljub temu ni znano natančno število lepotic, ki so prešle skozi njegovo življenje. 

V enem od intervjujev je igralec povedal, da je pri 14 letih izgubil nedolžnost z varuško, pet let kasneje pa naj bi se na skrivaj videval s profesorico, ki ga je zalezovala, po njunem razhodu pa mu je grozila, da bo storila samomor.

Clint Eastwood
Clint Eastwood FOTO: Profimedia

V zakon je Eastwood prvič vstopil z Maggie Johnson, s katero je preživel 10 let. Kljub temu je prvega otroka dobil v aferi s plesalko, do leta 1989 pa nihče sploh ni vedel, da ta otrok obstaja.

Leta kasneje se je pobotal z nekdanjo ženo Maggie, skupaj pa sta dobila sina Kyla in hčer Alison. Kljub temu je Maggie leta 1978 vložila zahtevo za ločitev, uradno pa sta se ločila šele nekaj let pozneje.

Dobro znan je tudi režiserjev odnos z igralko Sondro Locke, s katero je začel zvezo, medtem ko je bila ona poročena z moškim homoseksualne usmerjenosti. Med časom, ko je bil v zvezi s Sondro, je režiser z letalsko stevardeso Jacelyn Reeves dobil dva otroka, eden izmed njiju je Scott Eastwood, rojen leta 1986. 

Scott je edini, ki je uspel slediti očetovi filmski poti in se uveljaviti kot igralec. Vloga v filmu Gran Torino mu je prinesla preboj, poleg tega pa je nastopal v uspešnicah, kot so The Longest Ride, The Fate of the Furious in Suicide Squad.

Alison Eastwood, Scott Eastwood, Christina Sandera ter Clint Eastwood
Alison Eastwood, Scott Eastwood, Christina Sandera ter Clint EastwoodFOTO: Profimedia

Clint ima tudi hčerko Kathryn, ki se je prav tako podala v svet igre, hčerko Francesco z igralko Frances Fisher in najmlajšo hčerko Morgan, ki jo ima z bivšo ženo Dino.

Čeprav Clint Eastwood ni imel tradicionalne družine, pa nikoli ni zanemaril svojih otrok. Scott je v intervjujih večkrat poudaril, da ga je oče vedno vodil in učil pravih vrednot.

Scott je danes eden najbolj prepoznavnih Clintovih otrok. Poleg igralske kariere se je podal tudi v režijo in ustvarjanje lastnih projektov. Znan je tudi kot obraz glasbenih videospotov, med drugim za pesem Wildest Dreams pevke Taylor Swift. Mnogi opažajo, da je videti kot podoba svojega očeta iz mladih dni, predvsem zaradi temnih las in prodorno modrih oči.

Clint Eastwood Scott Eastwood hollywoodske legende zasebno življenje slavnih znane osebnosti
Prejšnji članek
Svet slavnih

Na modni pisti pokazala nosečniški trebušček in navdušila občinstvo

Naslednji članek
Svet slavnih

Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo

Bibaleze.si Skrivno življenje Clinta Eastwooda: Zvezdnik, ki je bil 'zasvojen' z varanjem
Bibaleze.si Ima osem otrok s šestimi ženskami: Nezakonski sin je njegova kopija
Moskisvet.com Zato je umrla partnerica Clinta Eastwooda, od njega je bila mlajša 33 let
24ur.com Clint Eastwood oddal najmlajšo hčer: bodoča mamica se je poročila
Bibaleze.si Tri žene, pet otrok in preveč grehov – od srednješolskega očeta do hollywoodske katastrofe
Moskisvet.com Rad je letal s cveta na cvet, zdaj pa ljubi svojo uslužbenko
Moskisvet.com 92-letni igralec ljubi 36 let mlajšo skrivnostno lepotico
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1734