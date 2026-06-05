Clint Eastwood spregovoril o prepovedanem razmerju z učiteljico

Legendarni ameriški igralec Clint Eastwood je bil javnosti vedno zanimiv zaradi svojega burnega zasebnega življenja in slovesa največjega hollywoodskega zapeljivca, a kljub temu ni znano natančno število lepotic, ki so prešle skozi njegovo življenje. V enem od intervjujev je igralec povedal, da je pri 14 letih izgubil nedolžnost z varuško, pet let kasneje pa naj bi se na skrivaj videval s profesorico, ki ga je zalezovala, po njunem razhodu pa mu je grozila, da bo storila samomor.

icon-expand Clint Eastwood FOTO: Profimedia

V zakon je Eastwood prvič vstopil z Maggie Johnson, s katero je preživel 10 let. Kljub temu je prvega otroka dobil v aferi s plesalko, do leta 1989 pa nihče sploh ni vedel, da ta otrok obstaja. Leta kasneje se je pobotal z nekdanjo ženo Maggie, skupaj pa sta dobila sina Kyla in hčer Alison. Kljub temu je Maggie leta 1978 vložila zahtevo za ločitev, uradno pa sta se ločila šele nekaj let pozneje. Dobro znan je tudi režiserjev odnos z igralko Sondro Locke, s katero je začel zvezo, medtem ko je bila ona poročena z moškim homoseksualne usmerjenosti. Med časom, ko je bil v zvezi s Sondro, je režiser z letalsko stevardeso Jacelyn Reeves dobil dva otroka, eden izmed njiju je Scott Eastwood, rojen leta 1986. Scott je edini, ki je uspel slediti očetovi filmski poti in se uveljaviti kot igralec. Vloga v filmu Gran Torino mu je prinesla preboj, poleg tega pa je nastopal v uspešnicah, kot so The Longest Ride, The Fate of the Furious in Suicide Squad.

icon-expand Alison Eastwood, Scott Eastwood, Christina Sandera ter Clint Eastwood FOTO: Profimedia