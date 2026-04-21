Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra

Claudia Cardinale se je rodila leta 1938 v Tuniziji v družini sicilijanskih priseljencev. Njeno otroštvo je bilo razmeroma skromno, odraščala je v večkulturnem okolju in sprva sploh ni govorila italijansko, temveč francosko in arabsko. Kljub temu da je želela postati učiteljica, jo je življenje nepričakovano popeljalo v svet filma, ko je zmagala na lepotnem tekmovanju in pritegnila pozornost filmskih producentov.

Njena pot v filmski svet pa ni bila preprosta

Že kot najstnica je doživela eno najtežjih travm, bila je žrtev posilstva, zaradi katerega je zanosila. To izkušnjo je dolgo skrivala, saj so v takratnem času takšna razkritja lahko uničila kariero. Svojega sina je bila prisiljena več let predstavljati kot brata, resnico pa je razkrila šele kasneje. Poleg osebne travme je bila tudi njena zgodnja kariera močno nadzorovana. Producent Franco Cristaldi ji je vsilil stroge pogoje, ki so posegali v njeno zasebnost in svobodo odločanja. Sama je kasneje priznala, da v tem obdobju "ni več imela nadzora nad svojim telesom in življenjem". Ta nadzor, skupaj s skrivnostno nosečnostjo, je pri njej povzročil hudo psihično stisko in celo misli na samomor.

Kljub vsemu je uspela zgraditi izjemno kariero

V 60. letih je postala ena največjih zvezd evropskega filma in sodelovala z legendarnimi režiserji, kot so Federico Fellini, Luchino Visconti in Sergio Leone. Nastopila je v številnih kultnih filmih, med drugim v 8, Gepard in Bilo je nekoč na Zahodu ter si ustvarila status svetovne filmske ikone. "Preživela sem več kot 150 življenj, kot prostitutka, svetnica, romantična osebnost, kot vsaka vrsta ženske. Čudovito je imeti to priložnost in se spreminjati," je dejala ob podelitvi nagrade na Berlinskem filmskem festivalu, leta 2002. Kljub uspehu pa Hollywood zanjo ni bil vedno prijazen. Pogosto so jo postavljali v vloge, kjer je bila poudarjena predvsem njena lepota, medtem ko njen igralski talent ni bil vedno v ospredju. Sama je ostala zvesta Evropi in se izogibala popolni podreditvi hollywoodskemu sistemu, saj je želela ohraniti svojo neodvisnost.

V zasebnem življenju je pozneje našla stabilnost ob režiserju Pasqualu Squitieriju, s katerim je preživela več desetletij. Kljub temu je večkrat poudarila, da so jo prav težke življenjske izkušnje oblikovale v močno in samostojno žensko. Prav zaradi svojega neomajnega poguma in uspeha Claudia tudi po smrti ostaja ena najbolj navdihujočih osebnosti filmske zgodovine, ne le kot igralka, ampak tudi kot ženska, ki je kljub težki preteklosti ohranila dostojanstvo in neodvisnost.