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Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka

S.B.
Svet slavnih 1
07. 09. 2026 08.45

Ameriška pevka Ciara in njen mož, nekdanji zvezdnik lige NFL Russell Wilson, bosta svojo družino še povečala. 40-letna pevka je namreč razkrila, da je noseča s svojim petim otrokom, ki bo hkrati njen četrti otrok z Wilsonom.

Ciara in Russell Wilson

Veselo novico sta zakonca objavila na družbenih omrežjih. Ciara je objavila fotografije in videoposnetek, na katerem je jasno videti njen nosečniški trebušček. Ob objavi je zapisala: "Še ena oseba, ki jo bomo ljubili" ob tem pa dodala pet prstov in črna srca.

Novica je še posebej razveselila oboževalce, saj sta Ciara in Russell Wilson že večkrat govorila o možnosti, da bi svojo družino še povečala.

Ciara
Ciara FOTO: AP

Njuna družina šteje že štiri otroke

Ciara je mama štirih otrok, vendar z Wilsonom nima vseh. Njen najstarejši otrok je Future Zahir, ki se je rodil leta 2014 in ga ima pevka z nekdanjim partnerjem, raperjem Futurejem. Future Zahir je danes del velike družine, ki jo je Ciara ustvarila z Wilsonom, nogometaš pa ga je skozi leta javno sprejel kot svojega pastorka.

Ciara in Russell Wilson sta se spoznala leta 2015, se naslednje leto poročila, nato pa si ustvarila še skupno družino.

Njuna prva skupna hči je Sienna Princess Wilson, ki se je rodila leta 2017. Tri leta pozneje, leta 2020, se jima je rodil sin Win Harrison Wilson. Decembra 2023 pa je družina dobila še najmlajšo članico, hčerko Amoro Princess Wilson.

Tako je Ciara trenutno mama sinu Futureju Zahiru iz prejšnje zveze ter trem otrokom, ki jih ima z Wilsonom, Sienni, Winu in Amori.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Wilson si je želel še enega otroka

Da si Russell želi še enega otroka, sicer ni skrivnost. Že po rojstvu njune najmlajše hčerke Amore je v javnosti šaljivo namigoval, da bi si želel še petega otroka, ki ga je poimenoval kar Cinco.

Tudi Ciara je v preteklosti priznala, da možnost še enega otroka ni izključena. Leta 2024 je povedala, da si zna predstavljati, da bi se to zgodilo, vendar ob pravem času.

Wilson je s svojimi željami nadaljeval tudi pozneje, Ciara pa se je na njegovo javno kampanjo za petega otroka nekoč pošalila, da bi moral mož nehati govoriti o tem.

Ciara in Russell Wilson
Ciara in Russell WilsonFOTO: Profimedia

Zdaj je torej jasno, "Baby Cinco" je na poti.

Peti otrok, a četrti z Russellom Wilsonom

Pomembno je poudariti, da bo prihajajoči otrok Ciarin peti in Wilsonov četrti. Prvorojenega Futureja Zahirja ima pevka z raperjem Futurejem, medtem ko so Sienna, Win in Amora njeni otroci z Wilsonom.

Russell Wilson je tako že zdaj oče štirih otrok – poleg treh bioloških otrok s Ciaro je namreč očetovska figura tudi njenemu najstarejšemu sinu. PEOPLE ga je že prej opisal kot očeta štirih otrok in poudaril, da Wilson govori o vseh otrocih kot o pomembnem delu svojega življenja.

Za zdaj zakonca nista razkrila, kdaj naj bi se otrok rodil, prav tako še ni znano, ali pričakujeta deklico ali dečka. Novica o nosečnosti pa je že sprožila veliko navdušenja med njunimi oboževalci.

Ciara Russell Wilson nosečnost slavna družina starševstvo
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