Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo

Konec dolge ljubezenske zgodbe

Igralka Chyler Leigh, ki je zaslovela z vlogo Lexie Grey v kultni seriji Talenti v belem in njen mož Nathan West sta po več kot dveh desetletjih zakona sporočila, da se ločujeta. Novico je par razkril javno, pri čemer sta poudarila, da gre za miren in spoštljiv razhod, pri katerem ostajata povezana predvsem kot starša. Največji poudarek v njuni zgodbi pa niso več odnosi med njima, temveč njuni trije otroci, Noah Wilde West, Taelyn Leigh West in Anniston Kae West.

icon-expand Chyler Leigh in Nathan West FOTO: Profimedia

Po poročanju tujih medijev sta oba starša jasno poudarila, da je njun glavni fokus v tem obdobju stabilnost otrok in skupno starševstvo, ne glede na spremembe v partnerskem odnosu. Otroci so v tej zgodbi ključni element, saj naj bi par sprejel odločitev tudi z mislijo na družinsko dinamiko in čustveno okolje, v katerem odraščajo.

Skupno starševstvo kljub ločitvi

Čeprav se zakon zaključuje, naj bi Chyler in Nathan ostajala v prijateljskem odnosu in še naprej skupaj sodelovala pri vzgoji otrok. Poudarila sta, da želita ohraniti čim bolj stabilno in mirno okolje, kjer otroci ne bodo občutili ostrih posledic razhoda. Po poročanju medijev je prav želja po ohranitvi zdrave družinske dinamike eden glavnih razlogov, da sta ločitev izpeljala brez javnih konfliktov.