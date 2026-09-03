Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka

Christina Aguilera je svoje oboževalce razveselila z novim vpogledom v družinsko življenje. 45-letna pevka je na Instagramu objavila niz fotografij, s katerimi je obujala spomine na poletje. Med njimi je bila tudi fotografija z njeno 12-letno hčerko Summer Rain. Na prikupnem posnetku mama in hči pozirata skupaj ob avtomobilu. Summer, ki danes že odrašča v pravo najstnico, je svojo mamo objela, obe pa sta se nasmehnili v objektiv. Aguilera je objavo simpatično poimenovala Summerween.

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Njena hči je zelo ustvarjalna

Christina Aguilera ima dva otroka. Sina Maxa Lirona je leta 2008 dobila z nekdanjim možem Jordanom Bratmanom, hčerko Summer Rain pa leta 2014 z zaročencem Matthewom Rutlerjem. O svojih otrocih pevka govori z veliko topline, pri vzgoji pa ji je pomembno predvsem, da lahko razvijata lastne interese. Za Summer je povedala, da je zelo ustvarjalna. Rada slika, riše in izdeluje maske, zanima pa jo tudi igra. Čeprav je odraščala ob mami, ki je že desetletja ena največjih popzvezdnic, Aguilera pravi, da je ne želi usmerjati v glasbeni svet. "Nikoli ne želim ničesar vsiljevati svojim otrokom. Karkoli ju zanima, ju bom pri tem podpirala," je povedala. Summer je sicer pokazala zanimanje za igranje in že obiskuje igralske lekcije. Pevka je hčerko že vključila tudi v svoje ustvarjanje. Summer se je pojavila v dokumentarnem koncertnem filmu Christmas in Paris, kar je bil eden redkih trenutkov, ko je nekoliko bolj stopila v svet svoje slavne mame.

icon-expand Christina Aguilera in Matt Rutler FOTO: Profimedia

Christina sama ni imela lahkega otroštva

Pevka se je rodila leta 1980 v Staten Islandu v New Yorku. Ker je bil njen oče Fausto Aguilera pripadnik ameriške vojske, je družina v njenem otroštvu pogosto menjala okolje. Živela je na različnih koncih ZDA, del otroštva pa je preživela tudi na Japonskem. Njeno otroštvo je bilo zaznamovano tudi z družinskimi težavami. Aguilera je skozi leta odkrito govorila o tem, da je bila priča nasilju v družini. Njena starša sta se ločila, ko je bila stara približno šest let, nato pa se je z mamo in mlajšo sestro preselila k babici v Pensilvanijo. O svojih izkušnjah je pozneje govorila tudi v intervjujih in jih prenesla v svojo glasbo. Pesmi, kot sta I'm OK in Oh Mother, se dotikata njenega otroštva in vpliva, ki ga je imelo na njeno odraščanje. Glasba ji je bila v težkih trenutkih pomemben način izražanja. Kot je pozneje povedala, ji je petje pomagalo ustvariti občutek miru v okolju, ki ga kot otrok ni mogla nadzorovati.

icon-expand Christina Aguilera FOTO: Profimedia

Iz deklice z velikim glasom v svetovno zvezdnico

Aguilerin talent je bil opazen že zelo zgodaj. Kot deklica je nastopala na različnih pevskih in talentnih tekmovanjih, pozneje pa se je pojavila tudi v televizijski oddaji The Mickey Mouse Club, kjer je nastopala skupaj z nekaterimi drugimi bodočimi velikimi imeni glasbene industrije. Leta 1999 je prišel velik preboj s pesmijo Genie in a Bottle. Christina je čez noč postala ena največjih mladih popzvezdnic, vendar je slava prinesla tudi velik pritisk. V poznejših letih je odkrito govorila o tem, kako težko je bilo odraščati pred očmi javnosti, medtem ko so mediji komentirali njeno telo, videz in vsak njen korak. Album Stripped iz leta 2002 je bil zanjo pomemben trenutek, ko je želela prevzeti več nadzora nad svojo podobo in glasbo.

Danes želi otrokom dati tisto, kar je sama potrebovala

Pri vzgoji svojih otrok je pevka zelo zaščitniška. Leta 2024 je za revijo Glamour povedala, da želi svoja otroka zaščititi pred svetom, kolikor je le mogoče, vendar hkrati razume, da morata tudi sama skozi življenje in se učiti iz svojih izkušenj. "Svoja otroka zelo ljubim in ju želim zaščititi pred svetom," je povedala. Ob tem pa se zaveda, da ju ne more obvarovati pred vsako težavo. Prav tako jima ne želi določati, kdo morata postati. To se lepo kaže tudi v njenem odnosu do Summer. Čeprav bi bilo morda pričakovati, da bo hči svetovno znane pevke samodejno stopila po maminih stopinjah, Aguilera pravi, da ji želi pustiti, da sama odkrije, kaj jo veseli.

icon-expand Christina Aguilera z družino. FOTO: Profimedia