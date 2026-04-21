Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan

S.B.
Svet slavnih
21. 04. 2026 09.18

Znana vplivnica Georgina Rodríguez je na družbenem omrežju Instagram delila utrinke z razkošnega praznovanja 4. rojstnega dne svoje hčerke Belle Esmeralde. Skupaj s partnerjem, nogometnim zvezdnikom Cristianom Ronaldom, sta za hčerko pripravila dogodek, ki je hitro postal viralen.

Georgina Rodriguez in Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda je aprila dopolnila štiri leta, njena starša, Georgina Rodríguez in Christiano Ronaldo pa sta ji pripravila tematsko zabavo, ki je potekala na vrtu njune razkošne vile v Madridu. Praznovanje je bilo bogato okrašeno z baloni v rožnatih, vijoličnih in srebrnih odtenkih ter motivi iz animiranega filma, kar je ustvarilo skoraj pravljično vzdušje.

Na fotografijah, objavljenih na Instagramu, je videti skrbno načrtovane detajle in estetsko dovršenost, značilnost, po kateri je Georgina znana med svojimi milijoni sledilcev. Zabava je bila po ocenah medijev izjemno razkošna, kar odraža življenjski slog enega najbolj slavnih parov na svetu.

Cristiano Ronaldo je ob tej priložnosti delil tudi čustveno sporočilo: "Štiri leta polna veselja. Očka te ima zelo rad," in objavi dodal oznako #AngelyBella.

Rojstni dnevi male Belle imajo za družino poseben pomen. Deklica je bila rojena kot dvojčica, vendar je njen brat Ángel ob rojstvu leta 2022 umrl. Zato vsako praznovanje spremlja tudi spomin nanj, kar daje dogodku globljo, čustveno noto.

Georgina Rodríguez in Cristiano Ronaldo sta eden najbolj izpostavljenih parov na svetu. Spoznala sta se leta 2016 v Madridu, kjer je Georgina delala v trgovini luksuzne znamke, in od takrat gradita skupno življenje.

Par ima skupaj več otrok, vključno z Bello Esmeraldo imata hčerko Alano Martino ter Cristiana Ronalda Jr., Evo Mario dos Santos, Matea Ronalda. Slednje tri je Ronaldo dobil s pomočjo nadomestnih mater, a jih Georgina vzgaja kot svoje. Njuna družina je pogosto v središču pozornosti, saj redno delita utrinke iz zasebnega življenja, od počitnic do praznovanj.

Kljub izjemno razkošnemu življenju par poudarja pomen družinskih vrednot. Po poročanju tujih medijev skušata otroke vzgajati v duhu discipline, skromnosti in trdega dela, obenem pa jim omogočata nepozabne trenutke, kot so razkošna potovanja in praznovanja rojstnih dni.

Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Preberi še
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Bella Esmeralda rojstni dan družina
Prejšnji članek
Svet slavnih

To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere

Naslednji članek
Svet slavnih

Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra

