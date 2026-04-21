Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan

Bella Esmeralda je aprila dopolnila štiri leta, njena starša, Georgina Rodríguez in Christiano Ronaldo pa sta ji pripravila tematsko zabavo, ki je potekala na vrtu njune razkošne vile v Madridu. Praznovanje je bilo bogato okrašeno z baloni v rožnatih, vijoličnih in srebrnih odtenkih ter motivi iz animiranega filma, kar je ustvarilo skoraj pravljično vzdušje.

Na fotografijah, objavljenih na Instagramu, je videti skrbno načrtovane detajle in estetsko dovršenost, značilnost, po kateri je Georgina znana med svojimi milijoni sledilcev. Zabava je bila po ocenah medijev izjemno razkošna, kar odraža življenjski slog enega najbolj slavnih parov na svetu.

Cristiano Ronaldo je ob tej priložnosti delil tudi čustveno sporočilo: "Štiri leta polna veselja. Očka te ima zelo rad," in objavi dodal oznako #AngelyBella.

Rojstni dnevi male Belle imajo za družino poseben pomen. Deklica je bila rojena kot dvojčica, vendar je njen brat Ángel ob rojstvu leta 2022 umrl. Zato vsako praznovanje spremlja tudi spomin nanj, kar daje dogodku globljo, čustveno noto.