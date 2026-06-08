Kdo je mati Eriksenovih otrok in njegova največja opora?

Sabrina Kvist Jensen prihaja iz danskega mesta Tommerup in je po poklicu frizerka. Z Eriksenom sta par že od leta 2012, njuna zveza pa velja za eno najbolj stabilnih v svetu vrhunskega nogometa. Kljub slavi sta vedno skrbno varovala svojo zasebnost in se izogibala medijski pozornosti.

Junija 2018 se jima je rodil sin Alfred, konec leta 2020 oziroma v začetku leta 2021 pa še hčerka, katere imena javnosti nikoli nista razkrila. Par je takrat sporočil le, da so postali štiričlanska družina.

Sabrino je svetovna javnost prvič podrobneje spoznala med evropskim prvenstvom leta 2021, ko se je Eriksen med tekmo z Finsko zgrudil na igrišču zaradi srčnega zastoja. Posnetki pretresene partnerice, ki je v solzah spremljala dogajanje ob igrišču, so obkrožili svet. Prav v tistih trenutkih je postalo jasno, kako močna je njuna vez.