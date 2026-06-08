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Kdo je mati Eriksenovih otrok in njegova največja opora?

S.B.
Svet slavnih 0
08. 06. 2026 09.53

Potem ko je danski nogometni zvezdnik Christian Eriksen znova prestrašil navijače po zdravstvenem zapletu na prijateljski tekmi proti Ukrajini, se je pozornost javnosti znova usmerila tudi k njegovi dolgoletni partnerici Sabrini Kvist Jensen. Prav ona je bila v najtežjih trenutkih njegove kariere njegova največja opora.

Christian Eriksen

Sabrina Kvist Jensen prihaja iz danskega mesta Tommerup in je po poklicu frizerka. Z Eriksenom sta par že od leta 2012, njuna zveza pa velja za eno najbolj stabilnih v svetu vrhunskega nogometa. Kljub slavi sta vedno skrbno varovala svojo zasebnost in se izogibala medijski pozornosti.

Danes sta ponosna starša dveh otrok

Junija 2018 se jima je rodil sin Alfred, konec leta 2020 oziroma v začetku leta 2021 pa še hčerka, katere imena javnosti nikoli nista razkrila. Par je takrat sporočil le, da so postali štiričlanska družina.

Sabrino je svetovna javnost prvič podrobneje spoznala med evropskim prvenstvom leta 2021, ko se je Eriksen med tekmo z Finsko zgrudil na igrišču zaradi srčnega zastoja. Posnetki pretresene partnerice, ki je v solzah spremljala dogajanje ob igrišču, so obkrožili svet. Prav v tistih trenutkih je postalo jasno, kako močna je njuna vez.

Christian Eriksen in Sabrina Kvist Jensen.
Christian Eriksen in Sabrina Kvist Jensen.FOTO: Profimedia

Daleč stran od medijev

Čeprav je Eriksen eden najbolj prepoznavnih danskih nogometašev, Sabrina še danes ostaja daleč od žarometov. Redko daje intervjuje, družinske trenutke pa z javnostjo deli le izjemoma. Njena največja prioriteta ostajata otroka in družinsko življenje, ki ga skuša ohranjati čim bolj normalnega kljub moževi nogometni karieri.

Po poročanju tujih medijev naj bi se par medtem tudi uradno poročil, čeprav ju številni še vedno opisujejo kot dolgoletna partnerja. Ne glede na naziv pa Sabrina ostaja oseba, ki je Eriksenu stala ob strani v vseh ključnih trenutkih njegovega življenja, tako na igrišču kot zunaj njega.

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