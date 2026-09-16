Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to

Igralec, ki ga milijoni poznajo kot Batmana, je v kalifornijskem Palmdalu odprl posebno skupnost za otroke v rejništvu. Together California je namenjena predvsem temu, da bratov in sester, ki se znajdejo v rejniškem sistemu, ne bi bilo treba ločiti. Za projektom stoji skoraj 17 let dolga zgodba. Christian Bale se je z idejo začel ukvarjati že okoli leta 2008, potem ko je postal oče in začel razmišljati, kaj bi se zgodilo z njegovimi otroki, če bi nekoč ostali brez staršev. Ko je raziskoval rejniški sistem v Los Angelesu, ga je pretreslo spoznanje, koliko otrok je v njem in kako pogosto so bratje in sestre ločeni.

icon-expand Christian Bale odprl posebno vas za otroke v rejništvu FOTO: Profimedia

"Kaj če bi bilo to moje dete?"

Prav rojstvo njegove hčerke Emmeline leta 2005 je bilo po njegovih besedah pomemben trenutek. Ko je pogledal svojo majhno hčerko, si je poskušal predstavljati življenje otroka, ki bi nenadoma ostal brez staršev. Začel je iskati načine, kako bi lahko pomagal. Pri tem je prišel v stik s Timom McCormickom, ki je imel izkušnje z ustvarjanjem rejniških skupnosti, namenjenih ohranjanju bratovskih in sestrskih vezi. Skupaj z zdravnikom Ericom Esrailianom je Bale pozneje soustanovil Together California. Ideja je bila preprosta, izvedba pa vse prej kot to. Bale je sprva priznal, da je bil precej naiven. Predstavljal si je, da bo mogoče kupiti zemljišče, postaviti nekaj hiš in otrokom omogočiti, da bodo živeli skupaj. Nato je ugotovil, kako zapleten je rejniški sistem in koliko dela je potrebno, da se otrokom zagotovi dolgoročna stabilnost. Zdaj je po skoraj dveh desetletjih projekt vendarle zaživel.

Vas z 12 domovi

Together California v Palmdalu obsega približno 1.020 kvadratnih metrov skupnostnih prostorov ter 12 opremljenih družinskih hiš. V njih bodo živeli rejniški starši in otroci, pri čemer je eden ključnih ciljev, da lahko bratje in sestre ostanejo skupaj. Skupnost vključuje tudi dve manjši stanovanji za mlade, ki se pripravljajo na življenje po koncu rejniške oskrbe. Posebnost projekta niso samo hiše, temveč način življenja, ki ga želijo ustvariti. Organizacija poudarja varnost, stabilnost, podporo in skupnost, rejniški starši pa naj bi bili za otroke prisotni kot polno zaposleni skrbniki. Prvi prebivalci naj bi se v skupnost začeli vseljevati oktobra.

icon-expand Christian Bale FOTO: Profimedia

"Njihovo bolečino moramo spremeniti v upanje"

Na otvoritvi je Bale povedal, da je bistvo projekta pomagati otrokom, ki so že doživeli izgubo in travmo, ponovno dobiti občutek pripadnosti in prihodnosti. "Naša naloga je, da njihovo zlomljeno srce in bolečino spremenimo v ljubezen, upanje in občutek prihodnosti," je povedal po poročanju ABC7. Projekt je nastajal s pomočjo številnih partnerjev in donatorjev. Austrian American Council West je pomagal zbrati skoraj devet milijonov dolarjev, pomembno vlogo pri pridobivanju zemljišča in podpori projektu pa sta imela tudi okrožje Los Angeles in mesto Palmdale.

Od Batmana do resničnega življenja

Bale je v trilogiji Christopherja Nolana igral Brucea Wayna, milijarderja, ki se je po izgubi staršev odločil pomagati drugim. Tokrat je igralec nekaj podobnega naredil v resničnem življenju, vendar brez kostuma in posebnih filmskih učinkov. Sam je sicer večkrat poudaril, da za pomoč otrokom v rejništvu ni treba imeti osebne povezave s tem sistemom. Po njegovem je dovolj, da razumemo osnovno odgovornost družbe do otrok. In čeprav je od prve ideje do odprtja minilo skoraj 17 let, Bale pri projektu ni odnehal. Že leta 2024 je ob začetku gradnje dejal, da upa, da bo to prva od številnih podobnih skupnosti. Batman je torej že zdavnaj odložil masko. A ena njegovih najpomembnejših življenjskih vlog se je očitno začela šele po tem, ko je slekel svoj kostum.