Šok za Chrissy Teigen: nenadoma izgubila očeta

Chrissy Teigen je na družbenih omrežjih delila zelo osebno in čustveno novico o smrti svojega očeta, Rona Teigena starejšega. V zapisu na Instagramu je razkrila, da je bil še zjutraj z njo, zvečer pa ga ni bilo več, kar je opisala kot nenaden in boleč preobrat, ki ji je povsem spremenil vsakdan.

"Včeraj sem se zbudila z očetom in šla spat brez njega.

Vse ostalo je potekalo enako. Hitro tuširanje. Pobiranje polnila iz pasjih igrač. Odgovarjanje na nekaj e-mailov. Izogibanje nekaterim. Smeh s prijatelji in oblačenje lepe obleke za rojstni dan prijateljice. Posnela sem video. Kako ljubka je ta obleka!

In potem je moj oče kar... preprosto umrl.

Mislila sem, da ker o tem govorimo in ker sem se sprijaznila z dejstvom, da je bil vedno "star oče", me to ne bo podrlo na tla tako, kot me je. O tem telefonskem klicu sem razmišljala že leta. Da bom pripravljena.

Pred nekaj meseci sem si lahko vzela teden dni zase. Napisala sem očetu pismo o tem, kako hvaležna sem mu. O tem, kako trdo je delal za nas, ko smo odraščali in kako zelo ga imam rada. Za vedno bom hvaležna za trenutek, ko sem mu izročila to pismo in za vsa najina leta pred tem," je zapisala v ganljivi objavi.