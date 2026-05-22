Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend

S.B.
Svet slavnih 1
22. 05. 2026 09.17

Cher je na družbenih omrežjih delila izjemno osebno in nostalgično fotografijo iz svojega otroštva, na kateri je kot dojenčica skupaj s svojo mamo, Georgio Holt. Objavo so oboževalci hitro sprejeli z navdušenjem, saj gre za redek vpogled v pevkino družinsko zgodovino in zgodnja leta njenega življenja.

cher

Cher, ki je znana po svoji dolgi in izjemno uspešni karieri v glasbi in filmu, se sicer na družbenih omrežjih pogosto posveča svojemu delu in aktualnim projektom. Tokrat pa je naredila izjemo in delila arhivsko fotografijo, ki prikazuje njen odnos z mamo v najzgodnejšem obdobju življenja.

Na fotografiji, ki je hitro zaokrožila po spletu, je Cher kot dojenčica v materinem naročju, prizor pa je sprožil val nostalgije in čustvenih odzivov med njenimi sledilci.

Močan odnos med mamo in hčerko

Cher je v več intervjujih skozi leta večkrat poudarila, da je imela z mamo zapleten, a hkrati globoko povezan odnos. Georgia Holt je bila sama pevka in igralka ter je pomembno vplivala na hčerino zgodnjo izpostavljenost umetnosti in odru.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomin na družinske korenine

Tako kot njena hči Cher je tudi Georgia Holt svoj čas nastopala kot pevka, preizkusila pa se je tudi kot manekenka. Nekdanja zvezdnica, je bila v šovbiznisu aktivna vse med letoma 1936 in 2014, poročena je bila šestkrat, z enim moškim celo dvakrat. Poleg Cher je sicer rodila še eno hčer, Georganne LaPiere, ki je danes igralka.

Čeprav gre na prvi pogled le za preprosto fotografijo iz otroštva, je Cher z njo pokazala, da tudi največje zvezde prihajajo iz povsem običajnih družinskih okolij, za bleščavim odrom pa se pogosto skriva zgodba, ki se začne v naročju matere.

Cher Georgia Holt glasbena legenda družinska zgodovina nostalgija
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aljoteam 22. 05. 2026 16.34
Edino kar sem vedel, ko sem pogledal na sliko je to da je ali Američanka ali Britanka, ker o ostalih znanih ljudeh v ostalih 190+ državah po svetu praktično nikoli ne pišete. Obesednost z američani/britanci je neverjetna :)
