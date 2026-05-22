Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend

Cher, ki je znana po svoji dolgi in izjemno uspešni karieri v glasbi in filmu, se sicer na družbenih omrežjih pogosto posveča svojemu delu in aktualnim projektom. Tokrat pa je naredila izjemo in delila arhivsko fotografijo, ki prikazuje njen odnos z mamo v najzgodnejšem obdobju življenja.
Na fotografiji, ki je hitro zaokrožila po spletu, je Cher kot dojenčica v materinem naročju, prizor pa je sprožil val nostalgije in čustvenih odzivov med njenimi sledilci.
Močan odnos med mamo in hčerko
Cher je v več intervjujih skozi leta večkrat poudarila, da je imela z mamo zapleten, a hkrati globoko povezan odnos. Georgia Holt je bila sama pevka in igralka ter je pomembno vplivala na hčerino zgodnjo izpostavljenost umetnosti in odru.
Spomin na družinske korenine
Tako kot njena hči Cher je tudi Georgia Holt svoj čas nastopala kot pevka, preizkusila pa se je tudi kot manekenka. Nekdanja zvezdnica, je bila v šovbiznisu aktivna vse med letoma 1936 in 2014, poročena je bila šestkrat, z enim moškim celo dvakrat. Poleg Cher je sicer rodila še eno hčer, Georganne LaPiere, ki je danes igralka.
Čeprav gre na prvi pogled le za preprosto fotografijo iz otroštva, je Cher z njo pokazala, da tudi največje zvezde prihajajo iz povsem običajnih družinskih okolij, za bleščavim odrom pa se pogosto skriva zgodba, ki se začne v naročju matere.
