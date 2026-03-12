Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka

Charles Melton in njegova partnerka Camille Summers-Valli, ki je režiserka, fotografinja in ustvarjalka, sta delila prve utrinke s svojim novorojenčkom, pri čemer sta skrbno zaščitila zasebnost otroka – do zdaj nista razkrila spola, imena ali točnega datuma rojstva. Na fotografijah, ki jih je igralec objavil na svojem profilu na Instagramu, ju vidimo, kako se stiskata s svojim dojenčkom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Čeprav Melton in Summers-Vallijeva že dlje časa ohranjata svojo zvezo zasebno, sta to zelo osebno, a čustveno veselo novico delila z oboževalci. Še januarja letos je Camille javno napovedala, da pričakujeta otroka s fotografijami nosečnosti in napisom "Making a lil family" oz. "Ustvarjava malo družinico". Pod objavo so se zaredile številne čestitke, tako od oboževalcev kot znanih prijateljev iz sveta zabave, ki sta ju podpirali ob tej posebni življenjski prelomnici.

icon-expand Charles Melton je najbolj znan po svoji vlogi v seriji Riverdale. FOTO: Profimedia

Melton, rojen. 4. januarja 1991 v Juneau, na Aljaski, je svojo kariero začel kot maneken in se nato prebil v igralski svet s serijo Riverdale. V zadnjih letih se je uveljavil tudi kot filmski igralec, med drugim s filmom May December, ki mu je prinesel veliko priznanj in pozornost svetovnih filmskih kritikov. Njegova zveza s Summers-Vallijevo in prihod otroka označujeta nov, čustven in pomemben del njegovega zasebnega življenja, ki ga oboževalci z veseljem spremljajo.