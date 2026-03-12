Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka

S.B.
Svet slavnih 0
12. 03. 2026 10.45

Ameriški igralec Charles Melton, ki ga mnogi poznajo po vlogi Reggia Mantla v seriji Riverdale, je prvič postal oče. Novico je igralec delil na svojih družbenih omrežjih, kjer je objavil ganljive družinske fotografije in kratko, preprosto posvetilo: "Naša družina".

Charles Melton

Charles Melton in njegova partnerka Camille Summers-Valli, ki je režiserka, fotografinja in ustvarjalka, sta delila prve utrinke s svojim novorojenčkom, pri čemer sta skrbno zaščitila zasebnost otroka – do zdaj nista razkrila spola, imena ali točnega datuma rojstva.

Na fotografijah, ki jih je igralec objavil na svojem profilu na Instagramu, ju vidimo, kako se stiskata s svojim dojenčkom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav Melton in Summers-Vallijeva že dlje časa ohranjata svojo zvezo zasebno, sta to zelo osebno, a čustveno veselo novico delila z oboževalci. Še januarja letos je Camille javno napovedala, da pričakujeta otroka s fotografijami nosečnosti in napisom "Making a lil family" oz. "Ustvarjava malo družinico".

Pod objavo so se zaredile številne čestitke, tako od oboževalcev kot znanih prijateljev iz sveta zabave, ki sta ju podpirali ob tej posebni življenjski prelomnici.

Charles Melton je najbolj znan po svoji vlogi v seriji Riverdale.
Charles Melton je najbolj znan po svoji vlogi v seriji Riverdale.FOTO: Profimedia

Melton, rojen. 4. januarja 1991 v Juneau, na Aljaski, je svojo kariero začel kot maneken in se nato prebil v igralski svet s serijo Riverdale. V zadnjih letih se je uveljavil tudi kot filmski igralec, med drugim s filmom May December, ki mu je prinesel veliko priznanj in pozornost svetovnih filmskih kritikov.

Njegova zveza s Summers-Vallijevo in prihod otroka označujeta nov, čustven in pomemben del njegovega zasebnega življenja, ki ga oboževalci z veseljem spremljajo.

Vir: Yahoo.com, Hello Magazine

Charles Melton Riverdale prvič očka otrokov rojstvo Camille Summers-Valli
Prejšnji članek
Novice

Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu

Naslednji članek
Svet slavnih

Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558