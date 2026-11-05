Ferrarijev zvezdnik postal očka: Z ženo sta hčerki nadela prav posebno ime

Namesto dolgega sporočila sta izbrala preprost, a pomenljiv zapis: "Bianca, 3.11.26." Na fotografiji so vidne drobne nogice njune deklice, oblečene v nežno rožnata oblačila in prikupne nogavičke s pentljami. Tako sta ponosna starša razkrila tudi datum njenega rojstva. Za Charlesa, ki je star 29 let, in njegovo 25-letno ženo je to prvi otrok. Objava je bila deležna številnih čestitk, med drugim tudi iz sveta formule 1.

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Od skrivne poroke do prvega otroka

Njuna družinska zgodba se je v zadnjih dveh letih odvijala precej hitro. Charles in Alexandra sta bila prvič romantično povezana leta 2023, novembra 2025 pa sta naznanila zaroko. Februarja letos sta se poročila v Monaku, in sicer na majhni, zasebni civilni slovesnosti. Dirkač je pozneje njuno poroko opisal kot zelo intimno praznovanje, namenjeno predvsem družini. Posnetke posebnega dne sta z oboževalci delila marca. Takrat je bilo jasno, da sta želela pomemben trenutek najprej ohraniti zase, šele nato pa ga pokazati javnosti. Avgusta sta sledilcem sporočila, da pričakujeta prvega otroka. Alexandra je nosečnost na Instagramu namignila s fotografijami, na katerih je pokazala zaobljen trebušček, pod objavo pa zapisala štiri pikapolonice. Charles je ob novici priznal, da se nove življenjske vloge zelo veseli.

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Njun prvi "dojenček" je bil pravzaprav jazbečar Leo

Charles je že pred rojstvom Biance večkrat pokazal, da mu družinsko življenje veliko pomeni. Z Alexandro imata namreč tudi jazbečarja Lea, ki je pogosto prisotna na njunih družbenih omrežjih. Dirkač se je ob napovedi prihoda otroka pošalil, da imata že enega otroka, njunega kužka Lea. V intervjuju je dejal, da ga imata za svojega otroka, zato bo postal starš že "drugič". Zdaj pa se je družini zares pridružila še deklica Bianca.

icon-expand Charles Leclerc FOTO: Profimedia

Ime Bianca že sprožilo ugibanja med oboževalci

Po objavi rojstva se je pozornost ljubiteljev formule 1 usmerila tudi k imenu novorojenke. Nekateri so namreč začeli ugibati, ali je Bianca poklon Julesu Bianchiju, pokojnemu francoskemu dirkaču, ki je imel v Charlesovem življenju posebno mesto. Jules Bianchi je bil Charlesov boter in eden njegovih pomembnih vzornikov. Umrl je leta 2015, devet mesecev po hudi nesreči na dirki za veliko nagrado Japonske. Povezava med priimkom Bianchi in imenom Bianca se je zato številnim oboževalcem zdela simbolična.