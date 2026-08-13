Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice

Ugibanja o nosečnosti Alexandre Saint Mleux so se v zadnjem času vse pogosteje pojavljala na družbenih omrežjih, a zakonca o tem doslej nista javno spregovorila. Zdaj je Alexandra naredila precej jasen korak in s fotografijo pokazala, da se njuna družina povečuje. Na fotografiji se lepo vidi njen nosečniški trebušček, ob objavi pa je dodala pet emojijev pikapolonic. Čeprav ob tem ni zapisala dolgega pojasnila, je bilo sporočilo dovolj jasno. Pod objavo so se hitro začele vrstiti čestitke sledilcev, ki so paru zaželeli veliko sreče.

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icon-expand Charles Leclerc in njegova žena Alexandra Leclerc. FOTO: Profimedia

Spoznala sta se leta 2023

Ljubezenska zgodba Charlesa in Alexandre se je začela pred nekaj leti. Par je svojo zvezo javno potrdil leta 2023, pred tem pa so se že pojavljala ugibanja o njunem razmerju. Po poročanju več medijev sta se spoznala okoli pariškega tedna mode marca 2023, nato pa sta se prvič bolj opazno skupaj pojavila na Wimbledonu. Od takrat je Alexandra postala ena najbolj prepoznavnih spremljevalk v svetu formule 1. Charlesa pogosto spremlja na dirkah, sama pa je zgradila tudi uspešno kariero na družbenih omrežjih ter se ukvarja z umetnostjo in modo.

Govorice so končno dobile odgovor

Alexandra je sicer znana po tem, da svoje zasebno življenje rada ohranja precej stran od medijev. Prav zato so bile govorice o njeni nosečnosti toliko bolj zanimive za oboževalce slavnega voznika Ferrarija. Tokrat pa ugibanj ni več. Čeprav priljubljeni par novice javno zaenkrat še ni potrdil, je Alexandrina najnovejša objava na Instagramu zelo zgovorna in predvsem v njenem slogu – brez velikega napovedovanja in dolgih zapisov.

Letos sta naredila še en velik korak