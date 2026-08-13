Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice

Ugibanja o nosečnosti Alexandre Saint Mleux so se v zadnjem času vse pogosteje pojavljala na družbenih omrežjih, a zakonca o tem doslej nista javno spregovorila. Zdaj je Alexandra naredila precej jasen korak in s fotografijo pokazala, da se njuna družina povečuje.
Na fotografiji se lepo vidi njen nosečniški trebušček, ob objavi pa je dodala pet emojijev pikapolonic. Čeprav ob tem ni zapisala dolgega pojasnila, je bilo sporočilo dovolj jasno. Pod objavo so se hitro začele vrstiti čestitke sledilcev, ki so paru zaželeli veliko sreče.
Spoznala sta se leta 2023
Ljubezenska zgodba Charlesa in Alexandre se je začela pred nekaj leti. Par je svojo zvezo javno potrdil leta 2023, pred tem pa so se že pojavljala ugibanja o njunem razmerju. Po poročanju več medijev sta se spoznala okoli pariškega tedna mode marca 2023, nato pa sta se prvič bolj opazno skupaj pojavila na Wimbledonu.
Od takrat je Alexandra postala ena najbolj prepoznavnih spremljevalk v svetu formule 1. Charlesa pogosto spremlja na dirkah, sama pa je zgradila tudi uspešno kariero na družbenih omrežjih ter se ukvarja z umetnostjo in modo.
Govorice so končno dobile odgovor
Alexandra je sicer znana po tem, da svoje zasebno življenje rada ohranja precej stran od medijev. Prav zato so bile govorice o njeni nosečnosti toliko bolj zanimive za oboževalce slavnega voznika Ferrarija.
Tokrat pa ugibanj ni več. Čeprav priljubljeni par novice javno zaenkrat še ni potrdil, je Alexandrina najnovejša objava na Instagramu zelo zgovorna in predvsem v njenem slogu – brez velikega napovedovanja in dolgih zapisov.
Letos sta naredila še en velik korak
Njuna ljubezenska zgodba je letos dobila še posebej pomembno poglavje. 28. februarja 2026 sta se Charles in Alexandra v Monaku poročila na intimni civilni slovesnosti, na kateri so bili prisotni predvsem družinski člani in bližnji prijatelji.
Poroka je sledila zaroki, ki sta jo objavila novembra 2025. Charles je takrat za pomoč pri snubitvi poskrbel kar s svojim jazbečarjem Leom, ki je imel okoli vratu obesek z napisom, da se "očka želi poročiti" z Alexandro.
Zdaj pa je pred njima očitno še najlepše poglavje. Charles Leclerc bo postal očka, Alexandra pa mama. A še pred tem pomembnim poglavjem dirkače avgusta čaka dirka za Veliko nagrado Nizozemske, ki jo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Za svojega dragega bo pesti zagotovo držala tudi noseča Alexandra, ki ga redno spremlja iz dirkaških garaž, s svojimi modnimi izbori pa vedno poskrbi, da ni v ospredju le njen slavni mož, temveč tudi ona sama.
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