Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"

S.B.
Svet slavnih 0
24. 05. 2026 04.00

Celine Dion je delila zelo osebno in čustveno sporočilo ob fotografiji z mamo, Thérèse Tanguay Dion, ki je znova ganilo njene oboževalce po vsem svetu. V zapisu se je pevka spomnila materine moči, topline in vpliva, ki ga ima še danes na njeno življenje in življenje njenih otrok.

V objavi, ki jo je delila na družbenih omrežjih, je priljubljena pevka Celine Dion zapisala, da jo je mama oblikovala s svojo močjo, nežnostjo in ljubeznijo ter da njen vpliv ostaja prisoten v vsakem delu njenega življenja. Poudarila je, da še vedno čuti njeno prisotnost, kot tiho vodstvo, ki jo spremlja v vsakdanjih odločitvah in v vlogi matere.

Posebej je izpostavila tudi pomen materinske ljubezni, ki se po njenem mnenju prenaša naprej na naslednje generacije, na njene tri sinove: René-Charlesa, Nelsona in Eddyja.

3 otroci Céline Dion: Vse o Renéju-Charlesu, Nelsonu in Eddyju

Celine je v javnosti že večkrat poudarila, da je bila njena mama ključna opora na začetku kariere. Thérèse Dion je verjela v hčerkin talent že v zgodnjem otroštvu in jo podpirala pri prvih nastopih v Québecu, kar je kasneje vodilo do globalne kariere ene največjih glasbenih ikon.

Tudi ko je Celine dosegla svetovno slavo, je ostala tesno povezana z družino, ki je bila njen temelj v osebnem življenju.

Spomin na mamo, ki je pustila globoko sled

Thérèse Dion je umrla leta 2020, v starosti 92 let. Bila je znana kot javna osebnost v Kanadi, televizijska voditeljica in človek, ki je močno vplival na kanadsko kulturno sceno. Njena smrt je za Celine predstavljala velik osebni udarec, saj sta bili zelo povezani.

Kljub izgubi pevka pogosto poudarja, da je materina prisotnost še vedno del njenega vsakdana, predvsem skozi vrednote, ki jih je prenesla nanjo.

Materinstvo kot nadaljevanje zgodbe

V zapisu je Celine Dion poudarila tudi svojo vlogo matere. Svojim sinovom pogosto pripisuje največji življenjski pomen, saj ji predstavljajo vir moči in motivacije, zlasti v zahtevnih obdobjih njenega zdravja in kariere. 

Celine je z zapisom ganila in pokazala, kako močne ostajajo vezi med materjo in otrokom, tudi ko fizične prisotnosti več ni. S preprostim, a globokim sporočilom je pevka izrazila svojo neusahljivo ljubezen do mame. 

Celine Dion
Celine DionFOTO: Profimedia
Celine Dion materinstvo družinske vezi starševstvo osebna izpoved
