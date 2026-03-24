Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila

S.B.
Svet slavnih 0
24. 03. 2026 04.00

Kanadska igralka Caterina Scorsone, znana po vlogi v kultni seriji Grey's Anatomy, je v zadnjih letih postala tudi glasna zagovornica sprejemanja drugačnosti. Njena osebna zgodba je tesno povezana z materinstvom, še posebej z vzgojo hčerke Pippe, ki ima Downov sindrom.

caterina

Caterina Scorsone je večkrat odkrito spregovorila o tem, kako jo je rojstvo hčerke zaznamovalo. Sprva jo je diagnoza prestrašila, saj, kot je priznala, o Downovem sindromu ni vedela skoraj ničesar: "Vse, kar sem vedela, je bilo to, da se ga ljudje bojijo," je povedala v intervjuju za Hollywood life.

A prav ta izkušnja je kmalu popolnoma spremenila njen pogled na življenje in ljubezen. Kasneje je v izjavi za Motherly poudarila: "To me je prisililo, da sem na novo premislila o vsemu, kar sem vedela o ljubezni." Dodala je, da je bil to zanjo pravzaprav nov začetek, nekakšno "ponovno rojstvo".

"Pippa ni diagnoza, Pippa je Pippa"

Ena izmed njenih najmočnejših misli, ki je odmevala po svetu, je preprosta, a globoka: "Pippa ni Downov sindrom. Pippa je Pippa." S tem je igralka želela poudariti, da otrok nikoli ne smemo definirati skozi diagnozo, temveč skozi njihovo osebnost, edinstvenost in vrednost.

Caterina Scorsone je najbolj znana po vlogi Amelie v seriji Grey's anatomy.
Caterina Scorsone je najbolj znana po vlogi Amelie v seriji Grey's anatomy.FOTO: Profimedia

Lepota drugačnosti

Danes igralka odkrito govori o tem, kako privilegirano se počuti, da je mama otroku z Downovim sindromom. V eni izmed objav je zapisala: "Občutek čudenja ob tem, da imam priložnost ljubiti svojo hčerko, mi jemlje dih."

Igralka večkrat poudarja tudi, da družba še vedno premalo razume, kako pomembno je sprejemanje različnosti in da prav otroci, kot je Pippa, učijo svet o ljubezni, sprejemanju in človečnosti.

Vzgoja brez strahu in predsodkov

Scorsonejeva danes spodbuja starše, naj se ne bojijo diagnoz, temveč naj v vsakem otroku vidijo posameznika z lastnimi potenciali. Kot pravi, Downov sindrom ne pomeni nesrečnega življenja, temveč drugačno, a prav tako izpolnjujoče življenje polno sreče. Otroci ne potrebujejo popolnosti, temveč sprejemanje.

Njene besede opominjajo, da, je vsak otrok edinstven, da razlike niso pomanjkljivost, ampak bogastvo ter, da se prava lepota starševstva pogosto skriva tam, kjer je sprva največ strahu.

Viri: Motherly, People, Hollywood life

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

