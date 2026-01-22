Bibaleze.si
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja

B.R.
Svet slavnih 0
22. 01. 2026 03.40

Norveški teniški as Casper Ruud, 12. nosilec na svetu in trikratni finalist turnirjev za grand slam, je presenetil oboževalce z izjavo, da bi bil pripravljen takoj zapustiti Odprto prvenstvo Avstralije, če bi njegova partnerica med potekom turnirja dobila popadke.

Casper Ruud

Casper Ruud je po zmagi v prvem krogu nad Italijanom Mattio Belluccijem (6:1, 6:2, 6:4) priznal, da njegov fokus ni povsem na tenisu, temveč tudi na tem, da bi v primeru rojstva otroka takoj odpotoval domov. "Če bi poklicala, da se je začel porod, verjetno naslednji dan ne bi več bil tukaj, ampak bi bil na poti domov. Obstaja več kot le tenis, vendar bom tukaj, kolikor dolgo lahko in dokler mi Maria to dovoli."

Športnik je razkril tudi, da ima telefon ves čas vklopljen in pripravljen, razen med igrami, kot so še poročali na spletni strani Tennis.com, je dejal: "Telefon je vklopljen ves dan, razen med igrami. Če se porod začne, bom takoj odšel."

Tenisač in Maria Galligani, s katero je v razmerju že več let, sta novico, da pričakujeta prvega otroka, razkrila septembra. Na družbenih omrežjih je namreč delil fotografijo s pripisom 'The team is growing' (ekipa raste), ob kateri je razkril tudi, da pričakujeta deklico.

Po poročanju omenjenega portala je partnerica tenisača v zadnji fazi nosečnosti in se je zato odločila, da partnerja ne bo spremljala na začetnih turnirjih sezone, vključno s turnirjem Auckland Open na Novi Zelandiji.

Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi
Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi
Casper Ruud nosečnost rojstvo otroka OP Avstralije družina
