Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja

Casper Ruud je po zmagi v prvem krogu nad Italijanom Mattio Belluccijem (6:1, 6:2, 6:4) priznal, da njegov fokus ni povsem na tenisu, temveč tudi na tem, da bi v primeru rojstva otroka takoj odpotoval domov. "Če bi poklicala, da se je začel porod, verjetno naslednji dan ne bi več bil tukaj, ampak bi bil na poti domov. Obstaja več kot le tenis, vendar bom tukaj, kolikor dolgo lahko in dokler mi Maria to dovoli."

Športnik je razkril tudi, da ima telefon ves čas vklopljen in pripravljen, razen med igrami, kot so še poročali na spletni strani Tennis.com, je dejal: "Telefon je vklopljen ves dan, razen med igrami. Če se porod začne, bom takoj odšel."

Tenisač in Maria Galligani, s katero je v razmerju že več let, sta novico, da pričakujeta prvega otroka, razkrila septembra. Na družbenih omrežjih je namreč delil fotografijo s pripisom 'The team is growing' (ekipa raste), ob kateri je razkril tudi, da pričakujeta deklico.