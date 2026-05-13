Vsi govorijo o njeni hčerki, ko jo boste videli, boste vedeli, zakaj

Kot poroča portal HOLA! , bo Carys Zeta Douglas nastopila v predstavi Fck7thGrade , sodobnem gledališkem projektu, ki je že požel veliko pozornosti ameriške kulturne scene. Gre za pomemben mejnik v njeni igralski karieri, saj se mlada umetnica vse bolj oddaljuje od podobe "zvezdniškega otroka" in gradi lastno identiteto na odrskih deskah.

Poleg študija na prestižni univerzi Brown se ukvarja tudi z modo in fotografijo, javnost pa pogosto navdušuje s svojo podobnostjo materi Catherine Zeta-Jones . Tokrat pa je prvič deležna večje pozornosti zaradi resnega gledališkega projekta.

Michael Douglas je v več intervjujih poudaril, da sta z ženo ponosna na oba otroka, saj si želita ustvariti lastno pot izven sence slavnega priimka. Tudi Catherine Zeta-Jones pogosto deli družinske utrinke in uspehe svojih otrok na družbenih omrežjih.

Off-Broadway projekti sicer veljajo za pomembno odskočno desko številnim igralcem. Prav v takšnih produkcijah so svojo kariero začela številna danes velika hollywoodska imena, zato mnogi menijo, da bi lahko bila to šele prva večja postaja v igralski prihodnosti mlade Carys Douglas.