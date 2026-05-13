Vsi govorijo o njeni hčerki, ko jo boste videli, boste vedeli, zakaj

Kot poroča portal HOLA!, bo Carys Zeta Douglas nastopila v predstavi Fck7thGrade, sodobnem gledališkem projektu, ki je že požel veliko pozornosti ameriške kulturne scene. Gre za pomemben mejnik v njeni igralski karieri, saj se mlada umetnica vse bolj oddaljuje od podobe "zvezdniškega otroka" in gradi lastno identiteto na odrskih deskah.
Carys je sicer že večkrat pokazala zanimanje za umetnost in igro
Poleg študija na prestižni univerzi Brown se ukvarja tudi z modo in fotografijo, javnost pa pogosto navdušuje s svojo podobnostjo materi Catherine Zeta-Jones. Tokrat pa je prvič deležna večje pozornosti zaradi resnega gledališkega projekta.
Njena slavna starša jo pri tem močno podpirata
Michael Douglas je v več intervjujih poudaril, da sta z ženo ponosna na oba otroka, saj si želita ustvariti lastno pot izven sence slavnega priimka. Tudi Catherine Zeta-Jones pogosto deli družinske utrinke in uspehe svojih otrok na družbenih omrežjih.
Off-Broadway projekti sicer veljajo za pomembno odskočno desko številnim igralcem. Prav v takšnih produkcijah so svojo kariero začela številna danes velika hollywoodska imena, zato mnogi menijo, da bi lahko bila to šele prva večja postaja v igralski prihodnosti mlade Carys Douglas.
Vir: Hola.com
